"Aspettando il Natale" il mercatino storico natalizio alleTerrazze di Casal Palocco

Dall'8 al 10 Dicembre a Casal Palocco, nello storico mercatino alle Terrazze, grandi e piccini potranno vivere l'atmosfera del Natale grazie ai numerosi stand con prodotti tipici artigianali, degustazioni e tante idee per scegliere il giusto regalo per le feste.



Non mancherà l'animazione e la musica, grazie allo spettacolo di trampolieri e alla presenza di animatori che offriranno uno spettacolo di magia per i bambini.



Il mercatino sarà aperto con orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 19.30



Luoghi perfetti dove andare alla ricerca di qualche curiosità da regalare ad amici o parenti, o da acquistare per decorare la propria casa. Ma soprattutto posti nei quali ci si può lasciare travolgere da un'atmosfera magica che solo certe festività riescono a trasmettere.



Radio Radio è Media Partner di “Aspettando il Natale” e sarà presente all'evento.



Casal Palocco aspetta le famiglie per offrire loro la magia delle luci e dei suoni del Natale.