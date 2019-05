Aspettando il Disability Pride 2019: il confronto sull'inclusione

L’associazione Disability Pride Onlus in collaborazione con il Comune di Roma Capitale, informano che martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2019, presso la sala “Laudato si’” del Campidoglio, si terrà il ciclo di conferenze sui temi dell’inclusione:

- Sport e Inclusione sociale

- Inserimento lavorativo

- Nomenclatore tariffario e Assistenza sanitaria

- Universal Design e Abbattimento delle barriere architettoniche

Con la presenza di Istituzioni e rappresentanti della società civile, si affronteranno tematiche di pubblico interesse relative alle persone con disabilità, alle problematiche, ai diritti, a proposte e progetti concreti per migliorare le condizioni di vita di tutti, in particolare di chi è più svantaggiato.

Alla conclusione di ognuno dei tavoli di lavoro verrà redatta una sintesi, che integrerà il documento finale da presentare al Governo Italiano con le richieste di attuazione di iniziative volte all’abbattimento delle barriere culturali, architettoniche e sensopercettive che condizionano pesantemente le nostre esistenze e per promuovere politiche volte all’aggiornamento ed attuazione di norme e pratiche che favoriscano l’inclusione sociale e garantiscano l’esercizio dei diritti delle persone con disabilità, come parte integrante della società.

I relatori saranno autorevoli figure impegnate nei rispettivi ambiti che apporteranno la propria esperienza per dare vita ad un percorso unitario, virtuoso ed integrato, che nella teoria e nella pratica contribuisca alla necessaria rivoluzione culturale che sta alla base del cambiamento della società in direzione di una maggiore sensibilità ed attenzione alle esigenze di tutti, generando il terreno su cui intraprendere le iniziative per rendere il mondo inclusivo, accogliente, giusto e solidale: l’unico mondo sostenibile per chi lo abita!

L’evento sarà anche l’occasione per introdurre e lanciare la campagna promozionale del Disability Pride 2019, la grande manifestazione internazionale delle persone con disabilità, le associazioni di riferimento e tutte le realtà sensibili e solidali, che sfileranno nuovamente nel centro storico della Capitale il 14 luglio, in concomitanza con le manifestazioni di New York, Brighton e Dakar, riconfermando l’appuntamento di successo che ha “invaso” Roma già dall’edizione 2018.

Alle conferenze parteciperà anche una delegazione del neonato Disability Pride Senegal.