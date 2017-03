L'Asino in Blues, sul palco Keet & More, Sebastiano Lillo ed Angela Esmeralda

La Rassegna L'asino in Blues prosegue sempre all'insegna del blues di qualità. La data del 19 marzo darà spazio a due formazioni giovani ma già di grande impatto. Inizierà alle 21 il trio romano "Keet & More". Il progetto nasce nel Gennaio 2016, da tre ragazzi uniti dalla passione per il country americano e lo skiffle inglese.

Scopo del progetto consiste nel portare in strada i propri brani inediti che si contraddistinguono per l'ironia e il loro sarcasmo dirompente. A seguire dalla Puglia un duo tra i più interessanti del nuovo blues italiano Sebastiano Lillo ed Angela Esmeralda. Nati nel 2013 si sono esibiti in moltissimi festival blues ed hanno rappresentato l'Italia all ’International Blues Challenge di Memphis, Tennessee, nella categoria solo/duo.

Il loro primo cd "Delta Soul" viene pubblicato dalla etichetta Il popolo del Blues fondata da Ernesto De Pascale. Il loro secondo album " Raw "(2016) li vede cimentarsi inoltre per la prima volta in alcuni brani non in lingua inglese e precisamente un brano in italiano ed uno in dialetto pugliese . Il fantastico dobro di Lillo e la splendida voce di Esmeralda porteranno il pubblico de L'Asino in blues verso il Delta del Mississippi.