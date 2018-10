Al via da giovedì 4 ottobre (merc. 3 ottobre serata di prefestival) l’Opening di Asiatica, film festival che si è affermato negli ultimi vent’anni nel panorama culturale romano come ponte di comunicazione e scambio tra il mondo orientale e occidentale, un appuntamento atteso e apprezzato da esperti ed appassionati dell’Asia in tutta Italia.



Quest'anno la 19^ edizione di Asiatica Film Festival, si svolgerà dal 4 al 10 ottobre nel fortunato incontro a Roma tra due importanti strutture della capitale il Cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti e la WEGIL, lo spazio riaperto dalla Regione Lazio.



In rassegna 30 film, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi asiatici, inediti in Italia e in Europa che verranno proiettati nel Cinema di Nanni Moretti. Le proiezioni in programma al Nuovo Sacher abbracciano film da tutto l’Oriente. Quest’anno i paesi rappresentati saranno la Cambogia, la Cina, le Filippine, il Giappone, l’Iran, il Kirghizistan, la Palestina, Singapore, lo Sri Lanka, la Turchia, la Thailandia, e Taiwan. Particolarmente attesi tra i film inediti in competizione alla presenza di registi, sono A Land Imagined di Yeo Siew Hua, Pardo D’Oro dell’ultima edizione del festival di Locarno (4 ottobre), dove un operaio edile proveniente dalla Cina scompare a Singapore. In A Family Tour, di Ying Liang, regista pluripremiato (5 ottobre) si racconta di una regista esiliata ad Hong Kong che per incontrare la madre malata deve darsi appuntamento a Taiwan; e dalla Thailandia il thriller psicologico Someone from nowhere del poliedrico Prabda Yoon (6 ottobre). Dall’Iran ospiteremo Vahid Sedaghat e Tahmineh Monzavi con About The Salesman (9 ottobre) in prima mondiale, il making off del “Il Cliente” di Asghar Farahdi.





In contemporanea alla WEGIL, spazio riaperto dalla Regione Lazio, che ne ha affidato la gestione a LAZIOcrea, verranno ospitati numerosi eventi e personalità di fama internazionale nel mondo della cultura e dell’arte, verranno allestite la mostra fotografica Giappone devastazione e ritorno alla vita di Yusuke Hishida e l’installazione Iranian family photo di Moshen Rastani.

Numerosi gli eventi culturali, performance musicali a partire dall’ Opening del 3 ottobre con la danzatrice sufi Zeinabkhatoon Ghalazade e il quartetto jazz di Mauro Verrone. Per la sezione “Asia di Carta” verranno presentati libri dei più rinomati esperti del mondo asiatico contemporaneo, ospiti di fama internazionale come la scrittrice Jhumpa Lahiri, il direttore del centro di studi della Cina contemporanea ambasciatore a Pechino dal 2013 al 2015 Alberto Bradanini, lo storico e giornalista, Siegmund Ginzberg, il professore Giorgio Amitrano, yamatologo e traduttore dei più illustri autori giapponesi tra cui Banana Yoshimoto e Haruki Murakami, gli scrittori e giornalisti Emanuele Giordana e Carlo Buldrini e il vice-direttore dell’Osservatorio Asia Romeo Orlandi. Ogni evento sarà inoltre accompagnato da prelibate degustazioni di prodotti di gastronomia orientale come i deliziosi ravioli cinesi del ristorante Damplings partner della manifestazione, abbinati ai vini offerti dall’azienda vinicola Casale del Giglio. Tra gli eventi di cultura gastronomica sono in programma anche la cerimonia giapponese del te e una degustazione di riso pilaf.