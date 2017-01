Ascendente cancro al Teatro Le Salette

AUTORE: CARLO SELMI COMPAGNIA: COMPAGNIA DEL DELFINO REGIA: GIULIANO BARAGLI TEATRO: TEATRO LE SALETTE - Vicolo del Campanile 14 - Roma DATA INIZIO: 18 GENNAIO 2017 DATA FINE: 22 GENNAIO 2017 ORARI: DAL MERCOLEDÌ AL SABATO ORE 21 - DOMENICA ORE 18 E ORE 21 PREZZO BIGLIETTO: 10 EURO + 2 EURO TESSERA TEATRO La prenotazione non dà diritto alla scelta del posto. Modalità di prenotazione: • inviando una mail a: spettacolo@compagniadeldelfino.it • inviando un sms (anche whatsapp) al numero 3893114011. • compilando il modulo presente su www.compagniadeldelfino.it SINOSSI: Tormentato dai fantasmi del passato, Claudio, ex terrorista sotto copertura, vive tra il rimorso di ciò che ha fatto e il desiderio di una vita normale. Illusione e speranza si manifestano attraverso Anna, vicina vivace e intraprendente. Claudio vorrebbe a tratti lasciarsi andare cercando dentro di sé qualcosa che non sia solo rabbia e delusione. Ma dimenticare è difficile e i conti col suo passato non sono ancora chiusi. CAST ARTISTICO: Digirolamo Antonio, Ferrucci Arianna, Monaco Antonio M., Rossitti Michela. CAST TECNICO: Musiche: Piva Adriano, Scenografie: Bianchini Gabrio, Scenografie: Compagnucci Riccardo, Luci e Audio: Compagnucci Riccardo, Grafica: AMM Produzioni Digitali.