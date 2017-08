Il piccolo paese: Ascanio Celestini al Castello di Santa Severa. Sono storie dette a margine di altri spettacoli. Racconti scritti in fretta e poi riletti e ri-detti, messi da parte e ripescati. Un repertorio da viaggio, di storie vecchie e nuove. C’è Toni mafioso, presidente del partito dei mafiosi e Toni corrotto presidente del partito dei corrotti, ma c’è anche l’opposizione che gioca a bridge nel salottino privato del bar della mafia in via della corruzione. C’è il piccolo paese che forse ci sembra piccolo perché lo vediamo da lontano, o forse ci sembra ancora lontano, mentre è soltanto piccolo piccolo.

“Racconti. Il Piccolo Paese”, scritto e interpretato dallo stesso Celestini, è un insieme di racconti che si consumano in pochi minuti, come brani di un concept album che nel complesso descrivono un luogo. Al centro c’è l’importanza delle parole, che spesso possono prendere il sopravvento sulle azioni e diventare esse stesse degli avvenimenti. Alcuni racconti provengono dalla tradizione popolare, altri sono completamente inediti, tutti hanno come comune denominatore l’improvvisazione. Celestini salirà sul palco senza copione né scaletta.