Asado e Churrasco: cena brasiliana a 'Na Cosetta Estiva

Un nuovo giro intorno al mondo per degustare 'na cosetta che è la fine del mondo. La cucina del bistrot si trasferisce in Sudamerica alla scoperta dei sapori e dei colori del Brasile.

In tavola arrivano piatti conosciuti ormai in tutto il Mondo, dalle polpette di farina di tapioca e formaggio alla carne alla griglia (asado). Il tutto accompagnato da drink in cui non può mancare la cachaca, prodotta a partire dalla canna da zucchero fermentata.

Menù 'Na cosetta brasiliana

• COXINHAS DE GALINHA

Polpette con sfilacci di gallina in brodo impanate e fritte



• CHURRASCO DI PICANHA

Tris di spiedi alla griglia con peperoni



• LOMBO ASADO

Arrosto di maiale all’ananas



• PAO DE QUEIJO

Polpette di farina di tapioca e formaggio



DRINK

Quattro varianti di Caipirinha:

• con pestato di fichi d'india

• al mirtillo

• con ananas

• con guacamole