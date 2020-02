ARTVISIT. “Regina viarum”: passeggiando per l’Appia Antica

L'associazione culturale ChissàDove, insieme alla libreria per bambini e ragazzi Il Soffiasogni presentano il secondo incontro ART VISIT: un nuovo modo per vivere l'arte nei luoghi dell'arte. Un percorso dove i bambini sono messi al centro di un'esperienza artistica, attraverso momenti dedicati alla realizzazione di piccole opere d'arte ispirate allo splendore dell'antichità. Questa volta vi proponiamo una meravigliosa passeggiata lungo l’antica Via Appia, tra il circo di Massenzio e le terme di Capo di Bove! Camminando sulla bellissima via basolata, la Regina Viarum, realizzata nel 312 a.C. per volere di Appio Claudio Ceco, potremo ammirare e visitare numerosi splendidi monumenti.



Come non rimanere affascinati dall'imponente ed elegante mausoleo di Cecilia Metella, con il castello annesso, fatto costruire nel 1300 dalla famiglia Caetani con la chiesa, il palazzo e il torrione dai muri merlati e le finestre bifore!



Senza parlare del circo di Massenzio e del bellissimo complesso di Capo di Bove, immerso nel verde, con i resti di terme con pavimenti in mosaico.



Una passeggiata che certo affascinerà adulti e bambini!



La visita guidata a doppio circuito ha un costo di 17€ per la coppia adulto - bambino. Il costo è di 7€ per ogni adulto aggiuntivo e di 10€ per ogni bambino aggiuntivo. I bambini al di sotto dei 6 anni di età non pagano la ARTVISIT ma seguiranno il percorso di visita guidata con i loro genitori.



Costi biglietti di ingresso: nella prima domenica del mese l'ingresso è gratuito.



Tessera associativa: le persone, adulti o bambini, che partecipano alle attività proposte dall’Associazione dovranno essere tesserate. La tessera associativa, di durata annuale, ha il costo di 3 euro.



Note importanti: la conferma della prenotazione avviene attraverso il pagamento della quota, da versare improrogabilmente entro il giorno venerdì 28 febbraio 2020.

Per confermare la partecipazione sarà necessario saldare prima della visita, entro la data sopra indicata.

Le quote potranno essere versate con due modalità:



-in CONTANTI presso la libreria Il Soffiasogni



- oppure tramite bonifico bancario intestato a: Ass. Culturale Chissà Dove Iban: IT05G0709238860000000112878 indicando come causale: contributo per Ass. Chissà Dove - ARTVISIT Regina viarum + cognome della famiglia

Non si avrà diritto ad alcun rimborso del costo della visita guidata, nei casi in cui:



- la prenotazione venga cancellata oltre il termine consentito



- la prenotazione non venga cancellata e/o non ci si presenti alla visita guidata



- si arrivi in ritardo all'appuntamento programmato e la visita guidata abbia già avuto inizio.

Vi ricordiamo che è necessario prenotare indicando l’età dei bambini e lasciando un vostro contatto a info@chissadove.it o tramite WhatsApp al 349-6002087.

Dimenticavamo... se per motivi sopraggiunti siete impossibilitati a partecipare agli appuntamenti per i quali vi siete prenotati, fatecelo sapere. Fareste molto felici i bambini in lista di attesa.Grazie!