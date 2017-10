Grande festa in musica giovedì 5 ottobre con Artù al Teatro Parioli di Roma (Via Giosuè Borsi, 20) per la tappa conclusiva del suo “Tutto Passa Tour”, la tournée che l’ha visto protagonista nei principali club italiani e su palchi prestigiosi come quello del Concerto del Primo Maggio.

Artù: il Tutto Passa tour al Teatro Parioli

Il cantautore romano - al secolo Alessio Dari (voce, chitarra acustica ed elettrica), si esibirà nell’ambito della rassegna Parioli Sounds che vede la direzione artistica di Leave Music, accompagnato da Andrea Inglese (chitarra elettrica e cori), Giuliano Urbini (basso e cori), Michele Amadori (tastiere), Andrea Di Pilla (tromba) e Alessandro Duccio Luccioli (batteria).

Il concerto di Artù, nello spazio del teatro rivoluzionato e liberato dall’ingombro delle poltrone per tutta la durata della rassegna, sarà un’occasione speciale per cantare, ballare e salutare i fan prima di dedicarsi alla registrazione del nuovo disco di inediti. In scaletta i suoi brani più amati – da “Col vestito rosso della sera prima” a “Sulla gru”, e le canzoni dell’ultimo disco “Tutto Passa” (Sony Music) come “Roma d’estate”, “Zitti”, fino all’ultimo singolo “Viola”, riarrangiati in chiave live. Un sound che resta comunque fedele alle atmosfere dei testi del disco, spaziando tra l’asprezza di un rock energico e graffiante, che riprende a tratti sonorità anni '70 -'80, e ballad dalle venature romantiche.

“Tutto Passa”: secondo album di Artù

“Tutto Passa” è il secondo album di Artù e contiene dieci canzoni contraddistinte da un sound semplice e naturale che lascia da parte artifici e forzature, e da una poetica cruda e diretta, ma mai claustrofobica. Al contrario, a partire dalla scelta del titolo del disco, anche tutti i brani che lo compongono lasciano accesa una luce di speranza. Nei testi Artù affronta tematiche legate alle difficoltà esistenziali, dal malcontento sociale fino alle ipocrisie di una società conformista in cui l’immagine vince sull’essenza. La malinconia celata nelle sue “filastrocche d’autore” apre però le porte alla speranza che il cambiamento sia possibile.