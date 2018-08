Artist in Rome Experience 2018: il Ponte della Musica è "sulle arti"

Artist in Rome Experience 2018 presso il Ponte della Musica: musica da ascoltare e da ballare, arte da guardare e arte da vivere.

L’edizione di A.R.E. Festival 2018, organizzata da A.M.E. Management, fa parte del programma della quarantunesima edizione dell'Estate Romana, promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, e realizzata in collaborazione con SIAE, e si dipana per 9 giorni (1-9 settembre) presso il Ponte della Musica.

9 giorni di eventi ed oltre 100 ore di musica. A.R.E. si propone di diventare un grande catalizzatore per le arti, un museo all’aperto, un teatro contemporaneo, una piattaforma logistica per artisti e un enorme scenografia prolifica anche per le visual art e ovviamente un festival musicale con diversi generi, dall’ Hip hop all’Indie all’Elettronica. Un palco ospiterà infatti anche spettacoli teatrali, letture in musica e cortometraggi.

Artist in Rome Experience si sviluppa in spazi non convenzionali, dedicandosi alla commistione fra musica, arte e cultura contemporanea.

Un “festival boutique” per tutto il giorno sino a sera, con al centro la musica e tutto quel movimento culturale che le ruota attorno, dalle visual-art alle performance teatrali, dalle installazioni espositive ed artistiche, anche site specific, alla fotografia, all’intrattenimento con diverse forme d'arte e tecnologie innovative.

A.R.E. sarà un museo all’aperto oltre che un palcoscenico per tanti artisti, scultori, fotografi, attori, registi, djs e performer tout court. La kermesse consentirà spazi dedicati agli approfondimenti proposti al pubblico dai singoli artisti, che potranno “presentare” le loro opere e “raccontarsi”.

Nell'ambito della fotografia anche un contest fotografico sul tema "I Ponti di Roma", le migliori fotografie inviate da professionisti e appassionati saranno esposte presso il Ponte della Musica dall’1 al 9 settembre, la premiazione sarà a cura della galleria “Incinque Open Arte”. Durante i giorni del Festival saranno organizzati dagli Urban Photo Hunters degli shooting fotografici in giro per Roma, gli scatti immortalati verranno poi discussi e analizzati nei laboratori pomeridiani.

"Una sorta di osservatorio per scoprire ciò che emerge come segnale di innovazione – sostengono gli organizzatori - quel che non è ancora completamente emerso ma promette di diventare popolare".