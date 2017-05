Artingegno - Festival dell'artigianato slow

L'ingegno e la manualità sono due delle caratteristiche principali che hanno reso possibile l'evoluzione e il progresso dell'umanità. Fino alla rivoluzione industriale tutti gli oggetti venivano prodotti artigianalmente, in quei luoghi intrisi di fascino che erano le bottheghe, dove spesso il confine tra artigianalità ed arte era vago.

Oggi la maggior parte delle cose che ci circondano sono realizzate in serie, secondo processi di lavorazione nei quali il ruolo delle persone è marginale.

Oggi dunque, decidere di avvalersi di tecniche artigianali non è più una necessità ma è una scelta ben precisa di chi sa ancora intravedere la magia di procedimenti antichi che l'umanità ha portato con sé attraverso le epoche come un bagaglio, l'importanza di tramandare questi saperi, un filo invisibile che ci lega alle nostre radici, che ci riporta ad una dimensione più a misura d'uomo.

ArtIngegno vuole essere un viaggio in questa dimensione, che è reale e probabilmente solo un po' sommersa: quella di persone che portano avanti un "fare" forse lontano dalle logiche di mercato, ma che sa ricordarci la passione, il talento e la bellezza che possono celarsi in un oggetto che non viene "prodotto", ma nasce.

Due giorni di esposizione di artigianato artistico, dimostrazioni per scoprire come nascono gli oggetti e la possibilità di partecipare a dei workshop, dalla ceramica alla tessitura, dall'affresco al mosaico, dalla lavorazione del feltro a molto altro