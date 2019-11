Arti e Mestieri Expo 2019

Torna alla Fiera di Roma, l'appuntamento con Arti e Mestieri Expo, la kermesse dedicata alla cultura e alle tradizioni del territorio. La manifestazione, che da anni si configura come un proficuo spazio d’incontro e scambio tra realtà produttive artigianali da tutta Italia, intende offrire ai visitatori un percorso di autentica conoscenza dei modi di produzione e di trattamento di prodotti generati nel mondo delle botteghe.

Creatività, Passione e Calore che sostanziano le professioni artigianali saranno infatti gli ingredienti per raccontare storie di mestieri del passato e del presente, permettendo di contestualizzare manualità, arte e commercio all’interno dei microterritori della nostra penisola.

Passeggiare tra gli stand di Arti e Mestieri Expo equivarrà così ad un viaggio tra le più significative lavorazioni, a partire dal racconto degli stessi protagonisti, per esplorare i meccanismi della produzione locale e capire le interconnessioni della specificità artigianale con la media e grande attività commerciale della nostra penisola.

Gli itinerari di Arti e Mestieri Expo

Un itinerario tra Turismo e Cultura che, oltre a valorizzare expertise artigianali poco conosciute o cadute nell’oblio grazie alla massificazione e globalizzazione della società contemporanea, coinvolgerà in maniera diretta confederazioni e strutture territoriali quali associazioni locali, cooperative, enti turistici e Pro Loco, Comuni ed Istituzioni Pubbliche, Scuole professionali di maestri artigiani, Associazioni che lavorano con i Borghi d’Italia e che hanno a cuore la promozione e la valorizzazione delle realtà territoriali anche attraverso la presentazione dei propri contenuti in contesti aperti e orizzontali come una grande realtà fieristica.

L’area espositiva di Arti e Mestieri Expo, comunque sempre indirizzata anche ad un’area natalizia che includerà le idee più originali del settore, sarà integrata e impreziosita da un ricco programma di dimostrazioni e attività rivolte al pubblico e tenute direttamente dagli operatori in fiera. In tale contesto, verranno organizzate delle esposizioni collettive, delle performance e dimostrazioni per presentare i processi artigianali di lavorazione di specifici prodotti, oltre ad incontri dedicati ai temi della formazione professionale e della capacità di fare impresa.

Arti e Mestieri Expo si pone pertanto su di un duplice piano, da un lato come manifestazione fieristica, dall’altro anche come spazio in cui scoprire e riscoprire le tradizioni e l’artigianato italiano di qualità, vivendolo e partecipando anche in maniera interattiva.

Per maggiori informazioni: https://www.fieraroma.it/evento/arti-e-mestieri-2019/