ArtFutura: creature digitali all'Ex Dogana

Ex Dogana cambia volto. Lo fa con una mostra di oltre 4 mesi, vera e propria esperienza immersiva nell'arte digitale. Dopo Barcellona, NYC, Londra, ArtFutura sbarca a Roma. Per la prima volta, gli spazi di via dello Scalo San Lorenzo diventano una struttura che si apre alla città in tutta la sua interezza.

Potrete accedere alla nuova area espositiva e immergervi nelle opere dei migliori visual designer ed artisti digitali del mondo tra cui: Esteban Diácono Motion Graphics, Chico MacMurtrie, Paul Friedlander, Sachiko Kodama, Universal Everything, Can Buyukberber.

29 Aprile OPENING CEREMONY - ARTFUTURA

Dalle 19 alle 5

7 hangar - 7 artisti internazionali

ORARI SETTIMANA - lunedì: (chiuso); martedì: 12-21; mercoledì: 12-21; giovedì: 12-21; venerdì: 12 - 01; sabato: 10 - 01; domenica: 10 - 21

TICKETS - Biglietto intero: 12€; Biglietto ridotto: 9€; Bambini sotto i 14 anni: ingresso gratuito.



ArtFutura all'Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10- Roma

Parcheggio interno gratuito