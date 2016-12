ArtExpo Winter Rome Si inaugura venerdi' 6 gennaio alle ore 18 la rassegna artistica internazionale a Roma ArtExpo Winter Rome, presso il prestigioso spazio della Galleria Domus Romana in Via Quattro Fontane, 113 00184 Roma tra Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi, in centro storico di Roma. In mostra opere pittoriche, fotografiche, scultoree e digitali di artisti provenienti da 20 paesi diversi : Argentina, Austria, Bosnia-Erzegovina, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Romania, Slovenia, Svezia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, USA. Come in ogni manifestazione di Artists in the World, anche per ArtExpo Winter Rome, la peculiare caratteristica di internazionalità è chiaramente espressa dai numerosi paesi diversi di provenienza degli artisti partecipanti alla manifestazione, con le loro culture diverse ma uniti insieme dallo stesso linguaggio universale dell'arte, testimoniando come l'Arte possa essere un valido strumento di comunione tra diverse culture, che supera qualunque ostacolo di diversità di lingua,religione, credo politico o altro. Durante il vernissage si potrà assistere al concerto di musica classica della pianista Elisabetta Cialoni. ArtExpo Winter Rome è in mostra dal 6 gennaio al 19 gennaio 2017. Orari espositivi dalle 15 alle 22 tutti i giorni festivi compresi presso la Galleria Domus Romana Via Quattro Fontane, 113 00184 Roma Organizzazione evento Artists in the World Angelo Ribezzi http://www.artintheworld.net/ news@artintheworld.net in collaborazione con Eudaimonia Event http://www.eudaimoniaevent.com/ Artisti partecipanti ad ArtExpo Winter Rome: Mini personali di Gianpiero Bonfantini e Martin Mugnolo Anna Kristiina Alm; Tove Andresen "Tove-a"; Francisco Araneo "Cisco"; Davorka Azinovic; Maurizio Bellucci; Simona Bianchini; Francesco Borrelli;Paola Bradamante; Branka Bradic; Angela Brittain; Davide Cardella "Dag"; Sandro Casadei; Antonio Corbo; Angela De Tommasi; Marisa Di Bartolo; Antonella Dipalma; Halyna Dmytruk "Alina"; Victoria Dutu; Elena Facchini; Silvano Fagiolo; Marcela Falcone; Roberta Floreani; Marta Franco; Mónica Gallardo; Antonino Gambadoro; Michelina Gatti; Paola Gentile; Amalia Gil-Merino; Tiziana Gualandi; Charlotta Höglund; Gianfranco Ingravalle "Valle"; Ilona Kiss; Aleksandar Knapic "Alex"; Andrea Krnetic Grbic; Franco La Russa "Thion"; Michel Marant; Vincenzo Marino; Enrico Marozza "Chiri"; Lionello Matteucci "Lioma" ; Susanna Micheletto; Sandra Migliorini; Beatrice Moggi; Gianni Nattero; Andrea Noviello; Sohsuke Onoike; Francesco Panatteri; Claudia Perruso; Alda Picone; Juha-Matti Pitkänen; Sigrid Plattner; Stefania Ponticelli "L'armonia dei sassi"; Maria Pia Rella; Federica Ripani "Whiteartlab"; Ilse Renata Rivelli; Taina Rönkkö; Eka Rukhadze; Alessia Salera; Carolina Silva y Rosas; Claudio Sist; Scilla Spaccarelli; Tanja Špenko; Janez Štros; Giuseppe Tabacco; Ivan Toller; Beate Zelnicek.