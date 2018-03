Si inaugura sabato 7 aprile 2018 alle ore 18 la grande rassegna artistica internazionale a Roma Artexpo Spring Rome 2018, presso il prestigioso spazio della Galleria Domus Romana in Via Quattro Fontane, 113 00184 Roma tra Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi, in centro storico di Roma.

Saranno in mostra opere pittoriche, fotografiche, scultoree e digitali di artisti provenienti da ventisette paesi diversi :

Algeria; Argentina; Austria; Bosnia Erzegovina; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Iraq; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Libano; Paesi Bassi; Polonia; Repubblica Ceca; Russia; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Turchia; Ucraina; Ungheria; USA.



Come sempre la molteplicità delle diverse origini degli artisti selezionati per questa manifestazione, sta a testimoniare la internazionalità dell'evento, che unisce artisti di culture diverse in nome dello stesso linguaggio universale dell'arte.



Durante il vernissage, il misterioso e affascinante mondo della Geisha sarà il tema della performance di pittura dal vivo di Ilaria Pergolesi, pittrice espressionista di indubbio estro artistico, protagonista di numerose mostre in Italia e all'estero, con le sue donne scintillanti e ammalianti, ha saputo creare un suo chiaro segno distintivo.



Sempre durante il vernissage ci sarà l'imperdibile concerto dei Duollier http://www.duollier.com/, un duo composto da Cristina D'Arcangelo (voce) e Valerio Ciccarelli (pianoforte) che suoneranno brani musicali di vario genere tra Jazz, Swing e Bossanova.



Artexpo Spring Rome 2018 è in mostra dal 7 aprile al 19 aprile 2018.



Orari espositivi dalle 15 alle 22 tutti i giorni festivi compresi presso la Galleria Domus Romana Via Quattro Fontane, 113 00184 Roma



Organizzazione evento Artists in the World Events Angelo Ribezzi https://www.artintheworld.net/ news@artintheworld.net info@domus-romana.it



Artisti per Artexpo Spring Rome 2018



Mostre Personali

Elena Bellotti ; Maria Caterina Mariano "Mari'" ; Antonietta Orsi "L'urlo" ; Emmanuel Renaux "Manu"



Mostra Collettiva

Ali Al Ezzi; Marina Alaeva; Valentina Anopova; Olga Bondarenko; Svetlana Boyarkina; Leticia Burgos; Paolo Callipari; Ladislav Červenák; Zsuzsa Darab; Irene Durbano; Manuela Eibensteiner "ART - Gallery ME"; Ann-Sofie Eriksson; Ramon Gilabert Garcia; Abdelmadjid Haddar; Amar Hadjab; Martina Herz; Nadeen Hneidi; Karel Housa; Stefka Hristova; Yuliana Khomutinina; Evgenia Kirshtein; Diana Kleiner; Ekaterina Konkina; Ketty Kupfer; Stella Labuzhskaya "Labuzhka"; Ber Lazarus; Lisa Ling; Nadia Loriot; Maianne Lykkeberg; Matvei Makushkin; Leonzio Mangione; Cynthia McCusker; Richard S. McWherter; Michela Meloni; Helena Mijatovic "Helenaartsilk"; Larisa Nobilisova; Attila Olasz; Ken O'Neill; Nina Pauloff; Salvatore Petrucino "Totó"; Paolo Poggioli "Gordon P."; Art Duet: Margarita Henriksson and N.Prima / Natalia Proskuriakova /; Giulia Quaranta Provenzano; Giovanni Renna; Roman Rybyanets; Anna Samsonova; Alexandrina Sanko; Aysen Savci; Anneliese Schauer; Yolanda Schuster; Ivan Skubin; Inna Sorokina; Rayisa Tanska; Ivan Toller; Katarzyna ​Tretyn-Zečević; Fred Van Veluw; Hanna Varis; Olga Verikaki; Jón Páll Vilhelmsson; Evgeny Yakovlev; Vinet Yannick; Tamara Yushmanova; Semen Zhokhov