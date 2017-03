ArtExpo Rome March 2017 Si inaugura sabato 18 marzo alle ore 18 la grande rassegna artistica internazionale a Roma ArtExpo Rome March 2017, presso il prestigioso spazio della Galleria Domus Romana in Via Quattro Fontane, 113 00184 Roma tra Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi, in centro storico di Roma. Saranno in mostra opere pittoriche, fotografiche, scultoree e digitali di artisti provenienti da ventuno paesi diversi : Argentina ; Austria ; Brasile ; Bulgaria ; Francia ; Germania ; Giappone ; Iraq ; Irlanda ; Israele ; Italia ; Libano; Paesi Bassi ; Portogallo ; Regno Unito ; Repubblica Ceca ; Repubblica di Corea; Spagna ; Stati Uniti ; Svizzera ; Ungheria. Anche per questa manifestazione, come le precedenti organizzate da Artists in the World Events, la peculiare caratteristica di internazionalità è chiaramente espressa dai numerosi paesi diversi di provenienza degli artisti partecipanti alla manifestazione, con le loro culture diverse ma uniti insieme dallo stesso linguaggio universale dell'arte, che testimoniano come l'Arte possa essere un valido strumento di comunione tra diverse culture, che riesce a superare qualunque ostacolo di diversità linguistiche, di credo religioso, di credo politico o appartenenze politiche: l'arte come integrazione e condivisione universale. A grande richiesta, durante il vernissage, tornerà ad esibirsi in Galleria Domus Romana, per un imperdibile concerto, la giovane e talentuosa pianista classica Elisabetta Cialoni. ArtExpo Rome March 2017 è in mostra dal 18 marzo 2017 al 31 marzo 2017 Orari espositivi dalle 15 alle 22 tutti i giorni festivi compresi presso la Galleria Domus Romana Via Quattro Fontane, 113 00184 Roma Organizzazione evento Artists in the World Events Angelo Ribezzi https://www.artintheworld.net/ news@artintheworld.net in collaborazione con Eudaimonia Event Artisti partecipanti ad ArtExpo Rome March 2017: Mini personali di Soumaila Akadiri in arte Rissicat - Paola Bradamante - Andreas Denstorf in arte Platux - Martin Mugnolo - Sergio Panero - Emmanuel Renaux in arte Manu Soumaila Akadiri "Rissicat" ; Ali Al Ezzi ; Francisco Araneo "Cisco" ; Davorka Azinovic ; Ken Beckles ; Alice Biba ; Patricia Blondel ; Francesco Borrelli ; Anna Maria Caboni "Amc" ; Francesco Cannone ; Giuliana Cortese ; Daniele D'Amato ; Virginia Dardi ; Mapi De Aubeyzon ; Andreas Denstorf "Platux" ; Katia Di Mella ; Giorgia Di Ruocco ; Nino Di Troia ; Sopetran Domenech ; Justine Duhayon ; Angela Esposito "Alessiacom" ; Christina Fatrdla ; Vito Fulgione ; Elvira Gabbi ; Mónica Gallardo ; Giancarlo Giannelli ; Natalia Gorbunova Arta Brog ; Guillermo Guillemi ; Astrid Jacobs ; Vassinger Jari ; Osamu Jinguji ; Mona Kabbani Khater "Monak.k" ; Ruth Kaeser - Nardo ; Ellina Katsnelson ; Izzat Khourchid ; Ilona Kiss ; Luciana La Marca ; Diana Marcela Litterio "L.D.Marcela" ; Raffaele Manconi ; Michel Marant ; Andrea Marrocu ; Tiziano Martelli ; David Millan "Visual TC" ; Monika Morrison ; Gianni Nattero ; Ken O'Neill ; Biser Panayotov ; Hwa Su Park ; Ana Pedro ; Lionel Pichault ; Antonio Pilato ; Monica Pizzo "MozziP" ; Andrea Plank ; Cornelia Regine Prawitt ; Sue Ransley ; Luis Rebelo "Rebelo" ; Mauricio Rinaldi ; Antonia Salghini "ASC" ; Vilma Santillan ; Roswitha Schablauer ; Rita V.D. Graaf ; Beate Zelnicek