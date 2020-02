Si inaugura sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18 la grande rassegna artistica internazionale a Roma "Artexpo February Rome 2020", presso lo spazio elegante della Galleria "Art Gallery Rome" https://www.artgalleryrome.it/ in Via di Parione 10 00186 Roma in centro storico di Roma a pochi metri dal Chiostro del Bramante e da Piazza Navona.

Saranno in mostra opere pittoriche, fotografiche, scultoree e digitali di artisti provenienti da undici paesi diversi :

Austria; Belgio; Bulgaria; Cina; Francia; Inghilterra; Italia; Paesi Bassi; Repubblica Ceca; Russia; Svizzera.

Durante il vernissage ci sarà la presentazione critica della mostra di Giuseppina Pecoraro - Storico e Critico d'Arte.

Artexpo February Rome 2020 è in mostra dal 22 febbraio 2020 al 27 febbraio 2020 con orari di apertura da martedi' a venerdì dalle 16:30 alle 20 e sabato e domenica dalle 10:30 alle 20:30.

Artisti di Artexpo February Rome 2020

Mostra personale su maxi schermo

Pompeo De Vito; Maria Gattu; Maria Caterina Mariano "Mari'"; Angelika Marzoeva

Mini personale in Galleria

Helga Graf; Donata Maria Rita Licciardello "LaDy"

Collettiva in Galleria

Valentina Anopova; Paolo Benedetti; Galya Bukova; Christiana Camilot; Sandro Casadei; Leonardo Cersosimo; Massimiliano Conti "Cavaliere Oscuro"; Juan Pablo Coppiano Moreira; Raffaele Dragani "RAF"; Pierfrancesco Dugoni; Giovanna Angela Giovanetti "AG Art"; Herfriede Konkolits-Fessl; Mateci-Antonio Lucio Rudy Lacquaniti; Aileen Logan "Elli"; Patricia Mazzeo; Mariella Mesiti; Matteo Milli; Roberto Palladini; Sergio Panero Foto; Luisella Parisi; Irena Prochazkova; Huub Ragas; Nando Ragni; Angelo Ribezzi; Sara Riccieri; Jeanne Simon; Debora Sorgon; Eve Stockhammer; Danilo Susi; Tan Xu; Vicius Art



Artists in the World Events è una società di organizzazione eventi internazionali artistici di alto livello, focalizzata principalmente sulle Arti Visive. Opera in tutta Europa e lavora con gli artisti di qualsiasi nazionalità, offrendo loro servizi professionali dedicati per lo sviluppo delle carriere artistiche attraverso la partecipazione ad eventi artistici espositivi organizzati solo all'interno di gallerie leader del settore, location prestigiose nei centri storici delle principali città europee.

La galleria Art Gallery Rome, si trova nel cuore di Roma antica, a pochi metri dal Chiostro del Bramante e da Piazza Navona, prima meta turistica di Roma per importanza e bellezza, in Via di Parione 10 nel palazzo Attolico, splendido palazzo seicentesco di proprietà della famiglia Attolico.

La sua sala è stata elegantemente ristrutturata curando ogni dettaglio di rifinitura dello spazio espositivo, in modo da accogliere adeguatamente le opere d' Arte in esposizione.

La Art Gallery Rome intende essere un punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell'Arte Contemporanea sia di artisti italiani che di artisti stranieri, avvalendosi della professionalità ed esperienza di uno staff selezionato.

Il nostro principale obiettivo è dare una sempre piu' ampia visibilità agli artisti, fornendo loro una importante vetrina in un luogo molto frequentato sia dai turisti che dai residenti, senza tralasciare una serie di servizi a corredo degli eventi espositivi che caratterizzano una organizzazione di alto livello.

