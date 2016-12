Artemisia Gentileschi. Passione estrema

Visiteremo, con storico dell'arte, una delle mostre monografiche più attese a Roma. Con più di 90 opere provenienti da tutto il mondo, a impreziosire il Museo di Roma a Palazzo Braschi giunge la grande mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi «l'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura, e colore, e impasto, e simili essenzialità…». Artemisia Gentileschi rappresenta una delle figure più dibattute ed affascinanti dell'arte italiana del Seicento: figlia d'arte, pittrice e donna coraggiosa, fu violentata e ingannata dal suo maestro Agostino Tassi. All'epoca il caso Tassi/Gentileschi fece scalpore, il processo per stupro ebbe risvolti tragici e dolorosi sulla vita della giovane Artemisia: costretta a lasciare la sua città, viaggiò molto, e un nuovo sentire, trasudante erotismo e violenza, iniziò a caratterizzare le sue opere. Saremo guidati, all'interno del percorso, da uno storico dell'arte cultore dell'opera di Artemisia Gentileschi, sarà quindi un'occasione unica per conoscerne la storia e guardare da vicino i dipinti di una delle protagoniste femminili della Storia dell'Arte. Artemisia Gentileschi diventò negli anni Settanta il simbolo del femminismo internazionale, ma noi siamo convinti che Artemisia sia molto altro ... Vi aspettiamo per scoprirlo insieme! Max. 20 posti disponibili. QUANDO Sabato 7 gennaio accoglienza gruppo alle 16:45 per iscrizione e/o pagamento contributo. La visita inizierà alle 17:00. DOVE Appuntamento alle 16:45 in Piazza Navona 2, nel cortile d'ingresso di Palazzo Braschi - Museo di Roma. 