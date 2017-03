'Artemisia Gentileschi e il suo tempo' a palazzo Braschi

La mostra sulla 'pittora' Artemisia Gentileschi è davvero un appuntamento da non perdere e noi della WelcRome siamo lieti di invitarvi a Palazzo Braschi questa domenica per lasciarci emozionare dalle opere di una delle protagoniste dell'arte italiana del Seicento. Seguendo le tappe fondamentali della sua vita faremo anche noi un viaggio ideale tra Roma, Firenze, Napoli e Londra. La retrospettiva ha il merito di inquadrare l'opera di Artemisia in rapporto ai suoi riferimenti artistici (tra cui ovviamente il padre Orazio) ma anche di mostrarci quello che contemporaneamente succedeva nell'opera di altri maestri dell'epoca quali Bartolomeo Manfredi, Simon Vouet o Massimo Stanzione, tutti accomunati dalla forte influenza derivata dal genio del Caravaggio. . In un mondo, quello dell'arte, a quei tempi prettamente maschile, la pittrice rappresentò un'eccezione di talento e carattere in quanto la sua vita fu segnata da un evento tragico che riuscirà a trasformare nella forza della sua opera. L'appuntamento è per domenica 19 Marzo alle ore 17 nel cortile interno di Palazzo Braschi. L'ingresso alla mostra è di € 11,00 intero; € 9,00 ridotto; € 22,00 speciale Famiglie (2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni). La nostra quota di partecipazione è di 9 euro (con tessera associativa compresa per i nuovi soci). I bambini sono i benvenuti e per loro la visita è gratuita entro i 10 anni di età, mentre per i ragazzi dai 10 ai 18 anni la partecipazione è di 5 euro. La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA per cui scriveteci il vostro NOME, COGNOME, NUMERO DI PARTECIPANTI ED UN VOSTRO CONTATTO ENTRO SABATO 18 MARZO a: romawelcrome@gmail.com oppure mandateci un sms al: 329. 7348424 Vi aspettiamo! WelcRome