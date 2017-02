Artemisia Gentileschi, donna d'Arte

Tra le figure femminili della storia dell'arte italiana, Artemisia Gentileschi (1593-1653) occupa un posto unico sia dal punto di vista della produzione artistica che della rilevanza sociale. Figlia d'arte, straordinaria pittrice di scuola caravaggesca, intellettuale effervescente e donna di temperamento ebbe il suo apprendistato artistico a Roma, da dove si allontanò a causa dell'episodio di stupro che la coinvolse in prima persona e contribuì alla scelta di migrare verso altre corti europee, tra le quali Firenze, Venezia, Napoli, Londra. Radici vi accompagnerà nel Museo di Roma a piazza Navona, nella suggestiva cornice di Palazzo Braschi, alla scoperta di un importante personaggio femminile che con le sue opere e la sua vita si è distinta nel complesso panorama artistico della prima metà del '600 così denso di autori illustri, prevalentemente di soli uomini. Attraverso l'analisi dei magnifici capolavori presenti in mostra (con prestiti provenienti da prestigiosi musei e collezioni private di varie parti del mondo, per la prima volta riuniti insieme a Roma) e grazie alle occasioni di confronto con artisti del suo tempo, quali il padre Orazio Gentileschi, Cristofano Allori, Giovanni Baglione, Jusepe de Ribera, Francesco Guarino e Bartolomeo Manfredi, riusciremo a costruire un'immagine articolata dell'intera vicenda artistica e umana di Artemisia Gentileschi, inquadrata nel periodo storico in cui la pittrice ha occupato un posto di assoluto rilievo. Appuntamento: Sabato 18 Marzo alle ore 15.30 in piazza Navona, 2 all'ingresso del Museo di Roma. Contributo evento: 8 € + biglietto d'ingresso alla mostra (intero: 11 €; ridotto: 9 €). A cura di: Giulia Foscolo N.B. Per un migliore svolgimento della visita guidata e agevolare le operazioni di check-in, si consiglia di arrivare almeno 20 minuti prima dell'orario di appuntamento per acquistare autonomamente il proprio biglietto d'ingresso alla mostra, eventualmente ridotto, secondo la tariffazione vigente. In via del tutto eccezionale, in occasione di questo evento i nuovi soci avranno diritto al tesseramento gratuito all'associazione culturale Radici, con validità annuale! ★Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva ♣ Questo evento è accessibile alle persone con disabilità motoria Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086