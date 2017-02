Artemisia Gentileschi: conferenza introduttiva alla mostra

A introdurre la visita alla grande mostra di Artemisia Gentileschi a Palazzo Braschi prevista per il 4 febbraio, Associazione Culturale Sinopie propone una conferenza introduttiva per consentire un inquadramento della figura dell'artista e meglio comprendere le opere esposte. La conferenza con aperitivo si svolgerà nella sede dell'Associazione, Piazza Margana 39. Il contributo di partecipazione è di € 10,00. Partecipando alla conferenza si potrà prenotare la visita alla mostra prevista per sabato 4 febbraio con una riduzione, a € 18,00.