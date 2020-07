Artematiko: la prima mostra d’arte in Realtà Aumentata a Roma

Il 22 Luglio 2020, nella splendida cornice della Sacripante Art Gallery, in collaborazione con Together, ci sarà il vernissage delle illustrazioni su tela di Artematiko. Ogni opera nasconde un anima musicale in movimento, che potrai scoprire usando semplicemente lo Smartphone o il Tablet.



Il progetto nasce in collaborazione con Together, il primo cross ispirational place a Roma, che ha come mission, la diffusione della cultura italiana nel mondo, lo scambio di conoscenze e l’ispirazione reciproca, promuovendo collaborazioni attraverso eventi di formazione che la collettività stessa può organizzare e autogestire.



Cos’è la Realtà Aumentata?

È una tecnologia con la quale è possibile rappresentare una realtà alterata e non percepibile grazie ai nostri sensi, ma solo grazie a device elettronici come speciali visori. In questo caso basta uno smartphone o un tablet e l’app gratuita Artivive App.



La Mostra

Le opere in mostra, sette splendide illustrazioni su tela, sono state dipinte con tecniche digitali.

Il filo conduttore è Roma come non si era mai vista: dettagli urbani e architettonici che l’artista riesce a far danzare sotto gli occhi stupefatti dello spettatore, grazie all’uso della Realtà Aumentata.

La cupola di San Pietro diventa un meccanismo a orologeria.

I Sampietrini, il luogo in cui un seme sceglie per crescere diffondere energia e trasformarsi in un fiore. Il Campidoglio che nasconde la plancia di un’astronave per un viaggio tra le stelle. Altri luoghi che scoprirai durante la mostra.

Un piccolo spettacolo per ogni opera a cui CONSIGLIAMO FORTEMENTE di assistere con CUFFIE o AURICOLARI.

Basterà scaricare gratuitamente l’app Artivive disponibile per tutti gli smarphone o tablet.



Su Artematiko:

È un artigiano dello spettacolo.

Ha sempre lavorato con immagini, disegni, illustrazioni, pittura tradizionale, digitale e materiali vari per la costruzione di scenografie od oggetti d’arte.

Grazie alla sua personalità poliedrica e i suoi numerosi interessi ha acquisito varie esperienze professionali e abilità, che sfrutta sia in campo artistico, del videomaking o per la realizzazione di operazioni artigianali.

Ha cominciato a esporre solo nel 2018 e le sue opere sono state esposte anche al Bright Festival di Firenze e al MACRO di Roma.

Gallery