Arte Senza Pietà al centro "Gabriella Ferri"

Una mostra che racconta come l’arte possa nascere perfino da una condizione di reclusione, in assoluta assenza di stimoli. Le opere esposte sono i risultati del laboratorio pittorico inaugurato nell’ex ospedale psichiatrico di Roma, “Santa Maria della Pietà”, dopo la rivoluzione basagliana. Gli studenti del Liceo Artistico “Enzo Rossi”, in un percorso di alternanza scuola/lavoro con l’Associazione “In-Itinere: Scoprire Percorrendo”, illustreranno i dipinti dei protagonisti di questa storia poco nota e degna di non essere dimenticata. Sabato 19 Maggio, dalle 10 alle 13, il centro culturale Gabriella Ferri aprirà le porte ai cittadini che vorranno scoprire un’arte densa di pensieri e intrisa di significati.



Associazione di Promozione Sociale “In-Itinere: Scoprire Percorrendo”

Quando: Sabato 19 Maggio, dalle 10 alle 13

Dove: Centro Culturale “Gabriella Ferri”, Via Cave di Pietralata 76

Costo: contributo libero

Email: initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com

Info: www.facebook.com/initinere.scoprirepercorrendo