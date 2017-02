Arte Pubblica a Sostegno del Corto Circuito + "Tinissima" Nova Delphi

Undicesimo e ultimo appuntamento di questa staffetta, un lungo cammino che ci porterà in posto a noi caro. BAM Biblioteca Abusiva Metropolitana sarà l'ultimo spazio ad accogliere questo grande evento. Programma della serata Dalle 18:00 live painting di: Aladin MK Dharani Ore 19:00 Presentazione del libro "Tinissima" di Elena Poniatowska edizione Nova Delphi Dalle 20:00 cena a cura dell' OsteriadelCorto Csoa Corto Circuito Durante la serata dj-set A mezzanotte Riffa a Sostegno del Corto TINISSIMA Fotografa, attrice e rivoluzionaria Tina Modotti (1896-1942), dopo un'infanzia trascorsa a Udine, si trasferisce prima a Los Angeles e poi a Città del Messico dove lega il suo percorso esistenziale ad artisti del calibro di Edward Weston e Frida Khalo, e a militanti politici quali il cubano Julio Antonio Mella e l'italiano Vittorio Vidali. E proprio dalla storia d'amore con Mella prende le mosse l'avvincente romanzo biografico che Elena Poniatowska, forse la più grande scrittrice latinoamericana contemporanea, le ha dedicato dopo anni di pazienti ricerche. Un omaggio appassionato alla donna che più di altre incarnò lo spirito romantico e rivoluzionario dei suoi tempi divenendo icona della nuova condizione femminile nel Novecento. Elena Poniatowska nasce a Parigi nel 1932. Figlia di un'ereditiera messicana di origini francesi e di un nobile polacco, trascorre la sua giovinezza tra Europa, Stati Uniti e Messico, dove ha inizio la sua carriera di giornalista e scrittrice. Nel corso degli anni si alterma come una delle personalità più attive della scena sociale e culturale messicana, ricevendo numerosi premi e onori"cenze, culminati nel Premio Cervantes ottenuto nel 2013. I suoi libri sono tradotti in tutte le maggiori lingue.