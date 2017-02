Arte Pubblica a Sostegno del Corto Circuito

Penultimo appuntamento di questa maratona di solidarietà, concludiamo con i botti con un'artista internazionale DIAMOND, insieme a lui un'artista che in futuro farà parlare molto di se Pier Simone Pomida in arte RAIN. Tutto contornato dall'atmosfera unica del Cso Sans Papiers con la fiesta latina https://www.facebook.com/events/990351274398370/?active_tab=about Dalle 19 live painting di: Diamond Pier Simone Pomida Rain Durante la serata Toast di tutti i gusti a cura dell' OsteriadelCorto Csoa Corto Circuito. "E' con vero piacere che il Corto Circuito presenta una esibizione live del noto street artist Diamond, la sua collaborazione preziosa arriva al penultimo appuntamento della maratona di street iniziata a novembre, che approderà nuovamente al Sans Papier da dove era iniziata con i grandi Carlos Atoche e Luis Alberto. Diamond, inconfondibile artista dalle linee sinuose che ci rimandano subito al Liberty ed a quella pittura proprio dei primi del novecento è diretta la linea di ispirazione a Klimt, Schiele, Mucha e tutto il filone dei simbolisti, una street elegante, forte , piena di simboli e di grafiche nelle lettere medioevali. La nostra città accoglie sue opere di tutte le dimensioni e con tutte le tematiche, dove l'iconografia femminile è rappresentata in colore, fogge e linee differenti e ci rimanda sempre ad uno stile ed ad una tecnica impeccabili. Quasi in ultima tappa vogliamo ricordare tutti gli artisti di alto profilo, che hanno partecipato a questa maratona e ringraziarli per avere intrapreso un percorso non scontato di solidarietà e di empatia nei confronti della raccolta di fondi da destinare alle spese legali del Corto circuito.Proviamo a citarli tutti: Flavio Solo, Other, Pino Volpino, Roberta Gentili, Dharani, Tina Lojodice, Aladin, Omino 71, Stefano Salvi, phoBos, Mauro Sgarbi, Pier Simone Pomida, Kaos, MK, Carlos Atoche, Luis Cutrone, Luis Alberto, Riccardo Beetroot, Peter Barone, Franco Durelli, Alessandra Carloni, Kristina Milakovic, Amnesia, Diamond, Daniele Roncaccia,…. Abbiamo assistito ad esibizioni tra i migliori artisti dello scenario romano ed in molti casi non solo, ed abbiamo avuto con noi nuovi artisti che si stanno avvicinando alla street da poco. All'insegna di questo, il nostro decimo appuntamento con Diamond e Pier Simone Pomida vede proprio la partecipazione di un artista noto ed amato da molti che è già considerato da molto tempo una realtà importante ed un giovane ventenne molto dotato che da poco si sta affacciando alla street. Come curatrice del progetto vorrei davvero ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato con entusiasmo e generosità, disponibili subito ed auspico che ad una ripresa in primavera potremo avere la partecipazione anche di chi per motivi d lavoro non ha potuto partecipare, ringraziare i cacciatori di Street Art che hanno seguito, postato, fotografato le tappe con entusiasmo e vi do appuntamento oltre che a questo appuntamento al Sans Papier del 4 febbraio con Diamond e Pier Simone Pomida , all'ultimo degli appuntamenti alla BAM di Centocelle 11 Febbario ospiti del grande Aladin, generoso sostenitore della causa del Corto Circuito già da tempo, insieme a Dharani...vi aspettiamo numerosissimi in questi ultimi appuntamenti, comprate biglietti per la riffa potreste venire in possesso di quadri di grande pregio" MK (Monica Pirone)