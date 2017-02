Anna Maria Navazio: "Arte e Mistero" all'Auditorium. “Anna Maria Navazio porta all’ Auditorium una mostra soprattutto “musicale” ma non per questo tralascia i temi e gli argomenti che la accompagnano da sempre, da quando, giovanissima dottoressa avviata a una carriera di pediatra che col tempo l’ ha resa una delle nostre più esperte e amate specialiste della materia, ha cominciato a dipingere non come attività collaterale o esornativa ma come essenziale complemento della sua esistenza, dato che è l’ esistenza stessa l’argomento primo e forse unico dei suoi quadri. Esistenza in cui le varie arti, musica compresa, sono state subito coinvolte e che ritroviamo adesso, in questa mostra, rintracciate su diversi fronti, tutti convergenti tuttavia in un’unica gamma di espressione estetica.

Tra questi fattori di concretezza che guidano il suo lavoro c’è, dunque, l’arte stessa nei suoi innumerevoli linguaggi e la musica rientra allora a pieno titolo in questo flusso di ispirazione, fervido e inarrestabile. E qui vediamo, infatti, ballerine, musici, scene d’Opera ma su tutto spicca il quadro, invero assai bello, intitolato al Bataclan, una gigantesca e spettrale rappresentazione dove la nostra pittrice, quasi fosse allieva ideale del grande realismo seicentesco, immette nel suo immaginario una emotività e una intensità di espressione veramente rimarchevoli….” dalla presentazione di Claudio Strinati