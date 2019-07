Arte d'estate alla galleria d’arte Edarcom Europa

Dal 19 luglio al 7 settembre, la galleria d’arte Edarcom Europa in via Macedonia 12 e 16 a Roma, presenta un nuovo allestimento per l’estate. Tutte gli artisti della galleria in unica grande mostra per ripercorrere i 45 anni di attività appena compiuti. Oltre 400 tra dipinti, grafiche e sculture di importanti autori del ‘900 e contemporanei permetteranno ai visitatori di approfondire i diversi linguaggi e, eventualmente, di scegliere l’opera più vicina alla propria sensibilità, usufruendo di speciali condizioni di acquisto.



La galleria sarà aperta con il normale orario (da lunedì a sabato 10,30-13,00 e 15,30-19,30) fino a sabato 3 agosto. Da lunedì 5 a sabato 31 agosto sarà sempre possibile visitare la galleria previo appuntamento scrivendo a info@edarcom.it o telefonando al numero 06 7802620. La normale attività riprenderà lunedì 2 settembre.



OPERE DI: Ugo Attardi, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Angelo Camerino, Michele Cascella, Tommaso Cascella, Giuseppe Cesetti, Angelo Colagrossi, Roberta Correnti, Marta Czok, Mario Ferrante, Salvatore Fiume, Franco Fortunato, Felicita Frai, Franco Gentilini, Gianpistone, Emilio Greco, Renato Guttuso, Ivan Jakhnagiev, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Maurizio Massi, Francesco Messina, Mauro Molle, Norberto, Sigfrido Oliva, Ernesto Piccolo, Giorgio Prati, Salvatore Provino, Domenico Purificato, Aldo Riso, Carlo Roselli, Sebastiano Sanguigni, Aligi Sassu, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Orfeo Tamburi, Lino Tardia, Renzo Vespignani.

PERIODO MOSTRA: 19 luglio – 7 settembre 2019

IDEAZIONE: Gianfranco e Francesco Ciaffi

INDIRIZZO DELLA GALLERIA: Via Macedonia, 12 – Roma

ORARIO DELLA GALLERIA:

- fino a sabato 3 agosto da lunedì a sabato 10,30/13,00 – 15,30/19,30

- dal 5 al 31 agosto solo previo appuntamento da fissare via email scrivendo a info@edarcom.it o telefonando al numero 06 7802620.