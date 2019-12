A Roma arte, eros e cibo anche a Natale. Un sabato stuzzicante in compagnia di "Erotic Lunch"

Le feste a Roma, anche quelle natalizie, hanno tutto un altro gusto. È quello dell’Erotic Lunch e del suo “Afrodisia”. Sabato 21 dicembre, al Rumah | Largo venue (Via Biordo Michelotti 2) , il profumo del piacere assoluto in una cena spettacolo tra arte e cibo. Un viaggio nell’ignoto della passione, in cui ogni tappa avvicina all’orgasmo estremo.



La teatralità si fa tutt’uno con il sapore della perdizione, mentre al centro restano i commensali: per loro un’esperienza onirica, ma così reale, fatta di assaggi libidinosi e di visioni stuzzicanti. La trilogia di spettacoli ideati e diretti da Senith, sabato si compierà con il terzo spettacolo, Afrodisia. Tra pozioni magiche e incantesimi, preziosi cibi dell’anima, inganni gastronomici e labirinti dei sensi, pregiate golosità verso la perdizione, c’è l’attenzione ai dettagli, vera essenza di ogni piacere.



L’eccitazione dell’imprevedibile sarà servita nei piatti della chef Laura Di Lazzaro che curerà la drammaturgia del gusto e nelle performance degli artisti Black Angel, Dylan, Electra, Senith che ammalieranno gli ospiti con le loro esibizioni d’arte, teatro, reading, burlesque, clownerie, bodyart, poesia e musica.



Biglietto d’ingresso €35 (previste promo gruppi min. 6 persone). È consigliabile la prenotazione, inviando un messaggio dalla pagina Facebook di Erotic Lunch o via mail a eroticlunch.dinner@gmail.com o al numero +393392285458.