Parliamo d’arte". Dietro una foglia di fico- è giusto censurare l'arte? Storia della censura da Michelangelo a oggi

L’Associazione Esperide ha dato vita ad un nuovo progetto insieme agli amici della Galleria “Cabaret Voltaire”, nel cuore del rione Monti.

Un’occasione di svago per chi fugge dall’ufficio e per chi vuole impegnare un mercoledì sera, senza rinunciare a soddisfare la propria curiosità. L’aperitivo sarà un momento conviviale, in cui lo storico dell’arte, una volta esposte le linee guida del tema del giorno, sarà seduto a tavolino con i partecipanti, pronto a soddisfare ogni dubbio, domanda e curiosità sull’argomento.

Questa settimana parleremo della censura nell’arte: dal Giudizio Universale di Michelangelo, vittima della mano censoria del Braghettone, alla società contemporanea, dove tutt’oggi si continuano ad esercitare forme di controllo sull’arte.

Comodamente seduti su una poltrona, con un buon bicchiere di vino in mano e al cospetto degli esempi più eclatanti di opere coperte dalla simbolica foglia di fico o sottratte alla visione pubblica, ci interrogheremo se sia giusto continuare a censurare un’opera d’arte.



Vi aspettiamo! I posti sono limitati!!!

Per maggiori info: http://esperide.it/aperitivo-parliamo-darte/



APPUNTAMENTO: Galleria “Cabaret Voltaire”, via Panisperna 87 (rione Monti)

INCONTRO+BUFFET+DRINK: 15 euro.

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444-3924848772 -3498926716– 3394750696

COME ARRIVARE: Bus Atac 71-fermata Milano, 64 – fermata Nazionale/Pal. delle Esposizioni; Metro B fermata Cavour