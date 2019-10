L'arte del gioiello, la mostra di Ivan Barbato

Dal 6 all’8 Novembre presso gli Spazi Medina Roma l’orafo Ivan Barbato presenta le sue creazioni in una mostra dal titolo L’arte del gioiello. L’esposizione, in particolare, punta a presentare la sua nuova collezione ispirata all’antica Roma.



L'orafo Ivan Barbato concretizza la propria fantasia creando gioielli unici che possano acquisire sempre più valore nel tempo, il valore di un pezzo realizzato a mano con tecniche che affondano le proprie radici in un lontano passato. Utilizza pietre preziose e semipreziose accostandole a metalli nobili e creando per ognuna la giusta lavorazione per esaltarne al meglio la bellezza.

e lavorazioni che svolge spaziano da una modellazione del metallo tipica del Rinascimento italiano, in particolar modo con la tecnica del traforo fiorentino, ad una modellazione più naturalistica dove la linea è assoluta padrona dell'estetica, dove la fantasia trova ispirazione e prende forma attraverso elementi che la stessa natura ci offre. Una particolare attenzione è rivolta alla realizzazione di pezzi che si ispirano ai dettami dell'Art noveaux e a soggetti di fantasia dove corpi ibridi avvolgono le forme delle pietre più irregolari donando immediata unicità al gioiello. In ogni pezzo realizzato risiede parte della personalità dell'artigiano ma ancora di più della persona che lo indosserà, ogni gioiello che indossiamo parla sempre di noi. La filosofia creativa dell'orafo Ivan Barbato risiede nella convinzione che non è importante il materiale che si utilizza ma il lavoro artigianale che plasma la materia, è quella la vera traccia distintiva che rende unico un gioiello, è quello che saprà donargli la bellezza che rimarrà tale al di là delle mode e dei tempi....





Inaugurazione Mostra: 6 Novembre 2019 ore 18.00

Durata Mostra: 6 – 8 Novembre2019

Luogo: Medina Roma, Via Angelo Poliziano, 36 00184 - Roma

Sito web: www.medinaroma.com Email: info@medinaroma.com Tel. +39 06 96030764

Orario apertura: Da Lunedì a Venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00;

Ingresso libero