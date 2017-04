L'arte del Fotoreportage - Incontro con Tano D'Amico, Tony Gentile e Roberto Strano

Tano D'Amico, Tony Gentile e Roberto Strano, tre eccellenze della fotografia italiana e internazionale, saranno ospiti della dolceVita GALLERY per parlare di un tema importante e quanto mai attuale: il fotoreportage. L'incontro è previsto per il 4 maggio 2017, a partire dalle 19, e sarà moderato dal giornalista Gaetano Savatteri. Un'occasione unica per ascoltare le esperienze sul campo di questi tre professionisti, che con le loro foto hanno raccontato i momenti più significativi e drammatici degli ultimi decenni della storia italiana e mondiale. Testimoni diretti di eventi che hanno cambiato il corso della società, hanno spesso puntato il loro obiettivo sugli antagonisti, sugli ultimi, sui dimenticati. Oggi più che mai il mondo ha bisogno di grandi fotoreporter che restituiscano un'identità e un volto a chi lo ha smarrito o a chi è stato messo da parte dalla società. L'incontro sarà un'occasione unica per ascoltare le loro testimonianze e per conoscere i segreti di un mestiere che - più di ogni altro - richiede tecnica e coraggio.