Arte contemporanea a Roma: La Galleria Nazionale

Trasferita nel 1911 nella nuova sede costruita da Cesare Bazzani a Valle Giulia, La Galleria Nazionale o "GNAM", come siamo più abituati a conoscerla, conserva magnifici capolavori di grandi artisti dell'800 e del '900, tra i quali Canova, Monet, Degas, Balla, Boccioni, de Chirico, Cézanne, Van Gogh, Klimt, Mondrian, Duchamp, Fontana, Burri. In occasione dell'ingresso gratuito dei musei nella prima domenica del mese, Radici vuole "provocare" i suoi soci organizzando per la prima volta una visita guidata incentrata sull'Arte contemporanea. Analizzeremo l'edificio, monumentale e sobrio allo stesso tempo, in cui lo sguardo è catturato non solo dalla disposizione delle opere d'arte in esso contenute, ma anche dal rapporto tra spazio interno ed esterno. Ci soffermeremo poi ad indagare i diversi ambiti e tendenze artistiche, e individueremo percorsi tematici utili alla comprensione e al confronto delle opere d'arte. Ci interrogheremo, infine, sui criteri museologici, didattici e comunicativi recentemente adottati nel nuovo allestimento, che con il titolo shakespeariano Time is Out of Joint (Il tempo è fuori dai cardini) ha portato a una configurazione anti-tradizionale del Museo, che rifiuta la disposizione cronologica delle opere d'arte in maniera così radicale da far tanto discutere il suo pubblico, in positivo e in negativo. Appuntamento: Domenica 5 Febbraio alle ore 15.30 in viale delle Belle Arti 131, davanti l'ingresso del Museo. Contributo evento: 10 euro + biglietto d'ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese. A cura di: Giulia Foscolo ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086