“Arte & AIDS”: la mostra dei vip che dipingono per sostenere la lotta all'Hiv

In Italia sono in terapia più di 130mila persone affette da Hiv. Secondo l'ultimo bollettino del Centro Operativo Aids dell'Istituto Superiore di Sanità ogni anno si registrano circa 4000 nuove diagnosi di infezione e, in proporzione, è in aumento anche il numero di persone che scoprono la propria sieropositività poco prima della diagnosi di Aids conclamato. Il Lazio è tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi (quasi 600) e vede a rischio la fascia di età compresa tra i 25 e i 29 anni. La riduzione di attenzione mediatica verso la malattia, non ancora debellata e per la quale non esiste ad oggi una cura per la guarigione definitiva, ha creato una generale disinformazione soprattutto tra i giovani, i più esposti a questo allarmante boom di contagi.

“Arte & AIDS”

Promuovere prevenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche sociali connesse all’Aids sono gli obiettivi di “Arte & AIDS”, nuova campagna di raccolta fondi a cura di Anlaids Lazio per sostenere progetti nel campo della lotta all'Aids. L’iniziativa coinvolgerà numerose celebrities dello spettacolo, della moda, della cultura e dell’arte nella realizzazione di un lavoro creativo da trasformare in uno strumento di raccolta fondi: grazie ad un vero e proprio kit da pittura completo di tela, colori, pennelli e tavolozza, artisti e personalità daranno vita a delle opere che saranno esposte dall'8 al 14 giugno nella favolosa cornice di Palazzo Doria Pamphilj, e diventeranno oggetto di raccolta fondi in occasione del consueto Charity Gala annuale di Anlaids Lazio in programma giovedì 14 giugno presso lo splendido palazzo seicentesco.

I protagonisti

Numerose personalità appartenenti a diversi settori hanno raccolto l’invito di Anlaids Lazio e si preparano a prestare la propria creatività per l'iniziativa. Tra le celebrities coinvolte nel progetto figurano Alessandro Preziosi, Patty Pravo, Filippo Magnini, Paolo Sorrentino, Vladimir Luxuria, Ornella Muti, Barbara Alberti, Roberto Coin, Ferzan Ozpetek, Fortunato Cerlino, Giuseppe Di Iorio, Massimiliano e Doriana Fuksas, Orietta Berti, Veronica Angeloni, Riccardo Rossi, Simonetta Gianfelici, Sandro Campagna, Nicoletta Romanoff, Paolo Giacomelli e Roberta Paolucci, Massimo Romeo Piparo e Antonio Capitani. I kit di pittura non raggiungeranno solo artisti e personalità, ma anche numerosi studenti degli istituti laziali coinvolti nel progetto di informazione “Anlaids Lazio incontra i giovani” promosso da Anlaids da oltre 15 anni nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma. I dipinti degli studenti si affiancheranno a quelli delle celebrities nell’esposizione di Palazzo Doria Pamphilj, e lo studente che avrà realizzato il lavoro più apprezzato sarà inviato alla Serata di Gala del 14 giugno. Tutti i lavori creativi saranno inoltre riprodotti su delle speciali t-shirt acquistabili online sul sito www.arteanlaidslazio.net

Charity Gala

La serata di Gala nell’incomparabile scenario di Palazzo Doria Pamphilj è ormai un appuntamento prezioso e consolidato per richiamare l’attenzione sul tema dell’Aids, un evento di grande valore sociale e culturale che unisce la raccolta fondi all’intrattenimento. In occasione dei 30 anni di attività di Anlaids Lazio, l’evento del prossimo 14 giugno si annuncia ricco di novità, con un parterre di personalità d'eccezione e iniziative speciali: la regia della serata di quest’anno sarà a cura di Matteo Corvino, designer e organizzatore di spettacoli teatrali e grandi eventi, e la cena della serata di Gala porterà la firma dello Chef stellato Giuseppe Di Iorio. Il progetto "Arte & AIDS" vedrà inoltre il coinvolgimento degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma, che con l’aiuto dei docenti e la supervisione di Matteo Corvino realizzeranno i decori e gli elementi scenografici della Serata di Gala durante la quale daranno vita a un “live painting”. Il Charity Gala del 14 giugno vedrà come di consueto il sostegno del Main Sponsor Trust Doria Pamphilj.

“Per troppo tempo l’informazione sull’AIDS è stata debole ed ha indotto i cittadini a sottovalutare l’infezione. Se si contrae il virus, i farmaci cronicizzano ma non debellano l’infezione, il sistema immunitario si indebolisce e i rischi per la salute aumentano. La corretta informazione, la prevenzione e il test salivare sono i contributi di Anlaids Lazio al territorio della nostra Regione. Ringrazio tutti i nostri volontari, i nostri soci e i medici dello Spallanzani per l’aiuto che ci danno nell’adempimento della nostra missione”

Massimo Ghenzer, Presidente di Anlaids Lazio

"L'iniziativa di Anlaids Lazio a Palazzo Doria Pamphilj sarà un appuntamento unico tra arte e bellezza che servirà come cassa di risonanza per rendere noto che il problema dell'infezione da HIV non è stata risolta, un tema di cui si parla sempre troppo poco. Ringrazio in primo luogo il Trust Doria Pamphilj per la loro solidarietà e generosità, nonché tutte le persone, associazioni e istituti che orami da anni ci accompagnano nel nostro lavoro"

Jonathan Doria Pamphilj, Tesoriere Anlaids Lazio