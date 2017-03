ArtApp presenta il n. 17/2016 La Porta 16 marzo 2017 ore 19.00 | Baronato Quattro Bellezze | Roma Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 19.00, presso la galleria Baronato Quattro Bellezze a Roma, la rivista ArtApp presenta il numero 17 dedicato al tema de La Porta, approfondito sotto differenti punti di vista: architettura, design, pittura, fotografia, teatro e danza. Saranno presenti Edoardo Milesi direttore di ArtApp, Laura Cavalieri Manasse caporedattrice, Aurelio Candido Art Director, Eduardo Fiorito fotografo, Raul Wittenberg giornalista. Durante la serata Raul Wittenberg ci farà immergere nelle atmosfere oniriche delle immagini di Eduardo Fiorito, mentre Edoardo Milesi e Laura Cavalieri Manasse presenteranno un excursus delle varie declinazioni sul tema de La Porta. Dopo aver ricordato il terremoto nel centro Italia che ha lasciato come simbolo la facciata della Cattedrale di Norcia, ci si trova davanti alla Porta di Lampedusa, terminal delle disperate migrazioni africane. Dalla porta alla maniglia nella storia del design italiano, agli spettacoli teatrali del regista Giorgio Zorcù, alle interviste di Carlotta Monteverde al pittore Felice Levini e di Sandra Maria Dami al poeta Giorgio Ghiotti. Per finire con l'emblematica e intensa immagine di Loriano Bigi, vincitore del concorso Art App Artist Contest. INFO ArtApp presenta il n. 17/2016 La Porta 16 marzo 2017 ore 19.00 Baronato Quattro Bellezze Via di Panico 23 - Roma 06 4554 8220 info@baronatoqb.gallery ArtApp Direttore Editoriale: Edoardo Milesi Direttore Responsabile e Art Director: Aurelio Candido Coordinamento editoriale: Elena Cattaneo, Laura Cavalieri Manasse Impaginazione e grafica: Beatrice Balini, Cristian Carrara Direzione, Redazione, Amministrazione Via Valle del Muto, 25 - 24012 Albino (BG) +39 035 772 499 team@artapp.it | www.artapp.it Press Office Roberta Melasecca ufficiostampa@archos.it | +39 349 4945612