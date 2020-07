Art of Trio, incontro di stelle in Salagnini

Venerdì 17 luglio, nonostante la cabala, incontro di stelle in Salagnini, quella di Riccardo Biseo ed il suo Trio e quelle del cielo di Arenagnini, piacevole location nel cuore di Montesacro. Gli artisti tornano in Salagnini a ricordarci con il loro repertorio trasversale alle diverse declinazioni della musica jazz, la loro bravura, l’equilibrio perfetto di cui questa formazione semplice ed al contempo delicatissima e difficile del trio necessita e , quando quando l’esperienza e la passione si saldano, si può certamente parlare di Art of Trio, come da titolo del Concerto appunto.

Il pianista, Riccardo Biseo è musicista raffinato e eclettico, artista virtuoso e istrione brillante nel condurre i tempi della performance in un dialogo, una interazione costante con la platea, veleggiando tra sonorità, armonie, tempi con sapienza, maestria, arguzia. E’ sostenuto da due musicisti di par suo e di grande esperienza, delicati, mai invasivi ma sempre pronti ad affermare la presenza, il vigore, il protagonismo dei loro strumenti, chirurgico ed imponente il basso di Piepaolo Ranieri, dolce ed ospitale la batteria di Lucio Turco mentre riunisce i fili dei suoi partner in una tela preziosa.

Riccardo Biseo, anima del trio , ha collaborato con jazzisti del calibro di Buck Clayton, Ton Scott, Stephan Grappelli, Anita o'Day, Bob Wilber, Buddy De Franco, Slide Hampton, Benny, Lee Konitz, Gegé Telesforo.

Oltre alla sua attività di concertista è stato arrangiatore numerose musiche per film e musical è stato autore dell’opera jazz “Concerto per un Poeta” , su Ezra

Pound con i testi di G.Calabrese, interpretato da Flavio Bucci, Maria Laura

Baccarini. Ha collaborato alla realizzazione di numerosi dischi con Mina, Amalia Gre, Califano, Mietta. Noto infine al grande pubblico per aver partecipato a numerosi programmi Radiotelevisivi tra cui: Fantastico, Canzonissima, RadioUno Jazz Sera, Indietro tutta, International DOC club, Scommettiamo che?

Lucio Turco è una colonna storica del Jazz romano, batterista vanta collaborazioni eccellenti internazionali, con Chet Baker, Irio de Paula, Steve Grossman, John Griffin, Sal Nistico, Massimo Urbani, Danilo Rea, Romano Mussolinini, Maurizio Giammarco solo ,ha partecipato ai più importanti Festival di Jazz come Umbria Jazz, Pescara Jazz, Jazz Italiano per L'Aquila e altri, suonando nei più importanti Club di Jazz italiani ed esteri. Da parecchi anni batterista del quartetto di Riccardo Biseo e Gianni Sanjust. Ha accompagnato in diverse tournè con cantanti di musica leggera come Rino Gaetano, Anna Oxa, Rita Pavone.



Pierpaolo Ranieri, è un Bassista e contrabbassista, che vanta collaborazioni con artisti come Paola Turci, Massimo Ranieri, Marina Rei, Roberto Gatto PerfecTrio (con Alfonso Santimone),Michele Rabbia, Andy Sheppard, Carmen Consoli, Nathalie, Giorgia, Teresa De Sio, Frank McComb, Bungaro, Paolo Di Sabatino trio con Antonella Ruggiero, Fabio Concato, Gegè Telesforo, Orchestra di Gerardo Di Lella, con Diane Shuur e tutto il gotha del jazz/blues internazionale. Ha partecipato come musicista a molte produzioni televisive tra cui "sogno e son desto", "sogno e son desto 2" e "sogno e son desto 3" di Massimo Ranieri dove insieme, tra gli altri a Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Enrico Rava.