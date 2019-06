Art in Rome July 2019

Si inaugura sabato 29 giugno alle ore 18 la grande rassegna artistica internazionale a Roma "Art in Rome July 2019", presso il nuovo elegante spazio della Galleria "Art Gallery Rome" https://www.artgalleryrome.it/ in Via di Parione 10 00186 Roma centro storico di Roma a pochi metri dal Chiostro del Bramante e da Piazza Navona.

Saranno in mostra opere pittoriche, fotografiche, scultoree e digitali di artisti provenienti dai seguenti ventidue paesi :

Austria; Belgio; Bulgaria; Canada; Cina; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Inghilterra; Israele; Italia; Kazakistan; Macedonia del Nord; Paesi Bassi; Repubblica Ceca; Romania; Russia; Slovacchia; Spagna; Svezia; Ungheria .

La molteplicità delle diverse origini degli artisti selezionati anche per questa manifestazione artistica , sta a testimoniare la internazionalità di questo evento di inizio estate romana che unisce artisti di culture diverse in nome dello stesso linguaggio universale dell'arte.

Art in Rome July 2019 è in mostra dal 29 giugno al 4 luglio 2019 con orari espositivi il sabato e la domenica dalle 10 alle 20:30, e da martedi' a venerdi' dalle 16:30 alle 20, lunedi' giorno di chiusura, presso la Galleria "Art Gallery Rome" Via di Parione 10 00186 Roma tel. 0631059315

Organizzazione evento Artists in the World Events Angelo Ribezzi https://www.artintheworld.net/ news@artintheworld.net info@artgalleryrome.it

Artisti per Art in Rome July 2019

Maristella Angeli; Valentina Anopova; Yury Arefiev "Avin"; Natascia Artico "Nat"; Mirella Bastelli; Nadja Buechler; Stevan Cigaridov; Maurizio D'Amico "Buffaldo"; Luigi Degni; Marek Detko "Madeux"; Marga Duin; Edoardo Maria Ferrari; Yulia Goetsch; Art Duet: NPrima and Margarita Henriksson; Johan Herman; Renate Hirschmair "Renatevonstein"; Carolina Jofré; Anna Kapyrina; Dominik Kasuba "Wykend"; Liubka Kirilova; Franco La Mesa; Donata Maria Rita Licciardello "LaDy"; Francesca Loconsole "Missi Queen"; Aileen Logan "Elli"; Rosy Mantovani; Gisèle Melzer; Nechita Mircea; Enzo Napolitano; Vanessa Newton; Attila Olasz; Irena Prochazkova; Sevdalina Prodanova; Oscar Prudhomme; Angelo Ribezzi; Carmelo Rossi "Caviro"; Andrey Russanov; Juhani Saksa; Alessandro Scemi; Daniel Semenescu; Looking Grey Wolfwoman; Tong Chengming; Erika Visconti "Destiny"; Magdalena Wozniak-Melissourgaki; David Yoffe; Anna Zaramella d'Este



La galleria Art Gallery Rome https://www.artgalleryrome.it/ , si trova nel cuore di Roma antica, a pochi metri dal Chiostro del Bramante e da Piazza Navona, prima meta turistica di Roma per importanza e bellezza, in Via di Parione 10 nel palazzo Attolico, splendido palazzo seicentesco di proprietà della famiglia Attolico.

La sua sala è stata elegantemente ristrutturata curando ogni dettaglio di rifinitura dello spazio espositivo, in modo da accogliere adeguatamente le opere d' Arte in esposizione.

La Art Gallery Rome intende essere un punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell'Arte Contemporanea sia di artisti italiani che di artisti stranieri, avvalendosi della professionalità ed esperienza di uno staff selezionato.

Il nostro principale obiettivo è dara una sempre piu' ampia visibilità agli artisti, fornendo loro una importante vetrina in un luogo molto frequentato sia dai turisti che dai residenti, senza tralasciare una serie di servizi a corredo degli eventi espositivi che caratterizzano una organizzazione di alto livello.



Artists in the World Events https://www.artintheworld.net/ è una società di organizzazione eventi internazionali artistici di alto livello, focalizzata principalmente sulle Arti Visive. Opera in tutta Europa e lavora con gli artisti di qualsiasi nazionalità, offrendo loro servizi professionali dedicati per lo sviluppo delle carriere artistiche attraverso la partecipazione ad eventi artistici espositivi organizzati solo all'interno di gallerie leader del settore, location prestigiose nei centri storici delle principali città europee.