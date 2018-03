Art Festival in Porto 2018

Si inaugura sabato 10 Marzo alle ore 17 la grande rassegna artistica internazionale a Porto (Portogallo), presso il prestigioso spazio della Galleria Porto Art Gallery in Rua dos Vanzeleres 141/145 nel centro storico di Porto, vicino al teatro "Casa de la musica" e alla piazza "Praça Mouzinho de Albuquerque".



Porto è una splendida città del nord del Portogallo: definita anche “la capitale del Nord“, è una città molto vivace sia per la fiorente vita culturale e artistica, che per una fantastica vita notturna.



Saranno in mostra opere pittoriche, fotografiche, scultoree e digitali di artisti provenienti da venti paesi diversi :

Austria; Danimarca; Francia; Georgia; Germania; Grecia; Indonesia; Italia; Kazakistan; Macedonia; Paesi Bassi; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Serbia; Spagna; Stati Uniti d'America; Svezia; Turchia; Ungheria.

Come negli altri eventi realizzati da Artists in the World Events la molteplicità delle diverse origini degli artisti selezionati per questa manifestazione, sta a testimoniare la caratteristica di internazionalità dell'evento, che unisce artisti di culture diverse in nome dello stesso linguaggio universale dell'arte.



Art Festival in Porto 2018 è in mostra dal 10 marzo al 23 Marzo 2018

Orari espositivi da Martedi' a Sabato 10 - 12:30 e 14 - 19 Galleria Porto Art Gallery in Rua dos Vanzeleres 141/145 Porto

Organizzazione evento Artists in the World Events Angelo Ribezzi https://www.artintheworld.net/ news@artintheworld.net



Artisti per Art Festival in Porto 2018

Lucia Alegiani; Yveline Amphyon Rakowski "Koki"; Francisco Araneo "Cisco"; Maria Aretaki; Demmy Avanzi; Nino Bitsadze; Paola Bradamante; Elfriede Burger; Bierschenck Burkhard P. "BPB"; Giuseppe Cacciatore; Anna Maria Calamandrei Santi; Carole Carpier; Florian Cats; Stevan Cigaridov; Rosalida Conte; Renata Cuomo; Franca Di Giacomo; Gregor Doc Davids; Manuela Eibensteiner "ART - Gallery ME"; Maria Gattu; Antonella Guarano "Quasi circolare interior decorator"; Amar Hadjab; Toni Hinck; Christian Höld; Gary Hopkins "Gxhpainter"; Helene Karrebaek "Celina"; Dieter Kederst; Kager Kerstin; Ferenc Kisnémeth; Erich Kovar; Bildhauerei Langeder; Michel Marant; Maria Caterina Mariano "Mari' "; Natalia Elena Massi; Raffaele Mazza; Kristina Milivojevic; David Millan "Visual TC photography"; Edward Moret; Carlotta Morucchio; Kamila Nabizada; Kakha Nikolaishvili; Carmela Oggianu "Caroggi"; Attila Olasz; Tanja Olsson "Tao"; Antonio Pais; Ana Pedro; Alex Piscitelli "Alexphotography"; Guido Portaleone; Irena Prochazkova; Dragana Radojičić; Carmen Rantzuch-Doll; Luis Rebelo; Francesco Rosina; Alain Rousseau "ARo"; Vanessa Ruggiero; Andrey Russanov; Lensink Saskia "Sasart"; Alessandro Scemi; Anneliese Schauer; Cristina Sibilia "Cris"; Annalisa Silingardi; Herbert Sindl; Yulia Solod; Emilija Teofilovic "Emilly"; Ruzica Todorovic; Amarnath Viswanath; Jane Walker; Sibylle Woletz; Vinet Yannick; Yulianus Yaps