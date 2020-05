Art Collections, nuovo programma di mostre online di Rossocinabro

Art Collections

Ricevimento: su appuntamento

1 giugno - 30 Luglio 2020



Mentre le istituzioni artistiche di tutto il mondo hanno chiuso temporaneamente le loro porte per sostenere gli sforzi per contenere la pandemia Covid-19, le mostre in tutto il mondo vengono cancellate, rinviate o ridotte. Per gli artisti che hanno investito tempo, energia e risorse nella preparazione di esposizioni ora direttamente colpiti dalla crisi sanitaria, Rossocinabro durante la chiusura ha lanciato Art Collections, un nuovo programma di mostre online che invita i singoli artisti a presentare il loro lavoro e continuare a generare supporto per i loro studi.



Dal 18 maggio l'esposizione si è allargata anche alla Galleria di Roma con la prima apertura dopo il lockdown italiano. In galleria saranno esposte una selezione di opere scelte provenienti da tutto il Mondo, proprio per sottolineare quanto l'Arte, come energia del profondo, abbia molto da insegnare e da dire riguardo noi e ciò che ci circonda. Siamo esseri spirituali e la nostra espressione più alta è proprio l'Arte.



Visita la mostra e per maggiori informazioni sugli artisti presenti ti rimandiamo al sito rossocinabro.com

Curatore: Joe Hansen e Cristina Madini

Artisti: collezione di Galleria

Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma

Tel 06 60658125



Ricevimento su appuntamento da lun a ven 11-17

Visita: rossocinabro.com