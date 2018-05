Arsenic Short Film

Il 21 maggio al cinema Farnese in Campo de’ Fiori a Roma alle ore 19,50 verrà presentato il cortometraggio “ARSENIC” scritto e diretto dalla regista Katy Monique Cuomo.

La tematica del film è quella della violenza contro le donne.

La produzione è Blue Eyes Produzioni e la distribuzione è a cura della Prem1ere



La regista e sceneggiatrice è disponibile per interviste nei giorni precedenti l’evento e sarà presente in sala



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

è vivamente consigliato confermare la presenza tramite l'evento facebook https://www.facebook.com/events/155956171917590/



Ufficio Stampa Silvia Amato

Mail: scrivi@silviamato.it

Mobile 338 5948352

Telefono: 069083361