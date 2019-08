Arrosticini VS Bombette Festival 2019 sta per arrivare a piazzale Magellano (Ostia) dal 19 al 22 settembre. Un evento imperdibile per gli amanti dello street food, ad ingresso libero, che per la prima volta arriva a Roma.

Arrosticini vs Bombette Festival a Ostia

Il Lido di Ostia allestirà griglie roventi, aree relax e tanto altro per un appuntamento a pochi passi dal mare. "Arrosticini VS Bombette Festival" è un format itinerante giunto alla 17esima Edizione, che dalla scorsa stagione ha conquistato parchi e location di tutta Italia. Oltre 40 metri lineari di griglie roventi, tante tipologie di carne (in primo piano Arrosticini Abruzzesi e Bombette Pugliesi), specialità di cucina tradizionale (anche vegetariana e vegana), aree relax, birre selezionate, intrattenimento e molto altro...

Gli orari:

Giovedì: dalle 18.00 a mezzanotte circa

Venerdì, Sabato & Domenica: dalle 11.00 a mezzanotte circa (orario continuato a pranzo e cena)

Dove:

Lido di Ostia, Piazzale Magellano (Roma) // Segui il link su G-Maps: http://bit.ly/2N5kh7G

La filosofia di Arrosticini vs Bombette Festival

Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Un evento organizzato da International Street Food Italia & Italia on The Road - Cibo Da Strada // Powered by Via Audio > http://www.viaaudio.it/street-food/

TEL: 0362 1827760 // +39 346 5308662

INFO: info@viaaudio.it // marco.camisasca@viaaudio.it