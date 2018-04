Arriva il mondo dell'Illusione al Teatro Vittoria

In un laboratorio alchemico segreto e sospeso nel tempo, tra specchi magici e incredibili macchinari, si scopre una realtà piena di fascino e mistero dove l’impossibile può accadere, la razionalità è sospesa e regnano solo stupore e meraviglia: gli oggetti si animano e si trasformano, la materia trasgredisce ogni legge naturale.

“L’Illusionista” trasporta gli spettatori in una dimensione spazio-temporale fantastica, un universo magico ispirato alle atmosfere letterarie e visionarie di Jules Verne, H.G. Wells e Tim Burton.

Alberto Giorgi, “L’Illusionista” è l’unico illusionista italiano chiamato recentemente a far parte del cast di The Illusionists, la più grande produzione del genere della storia, record assoluto di incassi a Broadway. Insieme a Laura Gemmi forma un connubio artistico unico nella storia dell’illusionismo per originalità dello stile e innovazione della tecnica.

“L’Illusionista”, in prima assoluta al Teatro Vittoria, è un viaggio emozionante nel mondo della magia, uno spettacolo che rappresenta la massima sintesi del loro percorso artistico.



L’illusionista

con Alberto Giorgi e Laura Gemmi

direzione tecnica Paolo Jacobazzi

produzione Teatro Fantastico



Dal 24 al 29 aprile 2018 ore 21 (domenica ore 17.30 ; mercoledi 25 ore 17.30) TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio) Biglietti: intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita) Ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita) Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti (valida dal martedì al venerdì) Botteghino: 065740170; 065740598 lunedì (ore 16-19), martedì-sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18) Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3 UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE : ARTINCONNESSIONE artinconnessione@gmail.com / www.artinconnessione.com Chiara Crupi t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa Valeria t. +39. 3930255428 dal lunedì al venerdì (ore 10- 18) _Ufficio Promozione