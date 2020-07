Arriva anche a Roma l’hamburger più schifoso d’Italia

Dopo aver fatto impazzire milanesi e torinesi, l’hamburger più gustoso d’Italia sbarca finalmente nella capitale!

La cosa non deve stupire, perché Burgez “spacca”. I numeri, infatti, parlano chiaro: a Milano l’hamburgheria conta ben 8 punti vendita – tanto da far concorrenza a un colosso come McDonald's – e l’avventura torinese della catena italiana è iniziata sin da subito all’insegna dell’entusiasmo.

E ora, complice anche la felice collaborazione con il cantante romano Coez in occasione dell’uscita del suo ultimo album, Burgez approda a Roma, città che lo chiede e reclama da tempo.

Burgez, nato nel 2016, è il primo fast food di qualità in italia e si contraddistingue sia per la qualità delle materie prime – carne 100% italiana fornita da produttori locali, pane che arriva direttamente all’America, patatine croccanti e un vasto assortimento di originali salse Burgez, vere e proprie esplosioni di sapore la cui ricetta è segretissima – sia per la comunicazione irriverente e brillante che è stata dibattuta in programmi televisivi di Mediaset, Rai, La7 e tra gli addetti ai lavori di tutta Italia.

Sabato 18 luglio quindi l’hamburgheria aprirà ufficialmente le sue porte a Roma e a suoi cittadini, con l’inaugurazione del primo ristornante in via Leonina 82, proprio nel cuore di Rione Monti.

Ed è solo l’inizio: A Roma sono previste ben 8 aperture tra il 2020 e il 2021 – la seconda si prevede in zona Piazza Bologna – a testimonianza della qualità del lavoro in cucina e sui canali social dell’azienda capitanata Simone Ciarruffoli e Martina Valentini.

