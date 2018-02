Arriva al Traffic di Roma il tour dei Lambstone

Il tour dei Lambstone, sull’onda degli ottimi riscontri dell’ultimo album “Hunters & Queens”, arriva a Roma nel prestigioso locale Traffic Live per un imperdibile show il prossimo Venerdì 2 Marzo 2018 (inizio ore 22:00, il locale è in Via Prenestina 738). La band ha recentemente pubblciato il terzo singolo “Violet” estratto dal fortunato esordio dopo l’apripista “Hunting” e “Dust in The Wind”, rifacimento in stile alternative rock del celebre brano dei Kansas. “Violet” è stato incluso l’estate scorsa nella compilation “Pistoia Blues Next Generation vol.3”, raccolta ufficiale del Festival che li ha poi ospitati durante una delle serate in programma. Dal racconto dell’esibizione sul prestigioso palco è stato realizzato un videoclip tra live e backstage per immortalare lo show. “Hunters & Queens” (Vrec/Audioglobe) è uscito a Marzo 2017 e prodotto da Pietro Foresti produttore multi-platino di artisti americani tra i quali membri di Guns ‘n’ Roses, Korn, Asian Dub Foundation, Unwritten Law. I Lambstone sono attualmente formati da Alex "Astro" Di Bello (voce), Giorgio "Dexter" Ancona, (chitarra), Ale "Jackson" Ancona (chitarra), Andrea "Illo" Figari (basso), Andrea "Castello" Castellazzi (batteria). Nel 2017 la band ha pubblicato l’esordio “Hunters & Queens” e si è tolta la soddisfazione di partecipare a importanti appuntamenti estivi come il Pistoia Blues Festival e il Rock in Park Festival (Milano), per poi aprire due date italiane del reunion tour degli L.A.Guns a Novembre.



Prima di loro la band romana degli Skymall Solution, sempre dell’etichetta Vrec, che ha pubblicato a Genanio 2017 il secondo album omonimo, che fonde alternative rock e metal con sfumature progressive tra Tool e Deftones, anticipato dal videoclip “Cold War”. Gli Skymall Solution sono un progetto musicale nato a Roma nel 2012 dall’unione di due famiglie: i fratelli Kircoff, con Ivan al basso e Simone alla voce, e i fratelli Bottone, con Valerio alla batteria e Patrizio alla chitarra, con l’aggiunta di un terzo “fratello” musicale, Francesco Bianchi alle tastiere. Apriranno la serata i giovanissi Soundspell.