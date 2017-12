al Tor Bella Monaca uno spettacolo firmato Jon Fosse

Dal 13 al 23 dicembre al Teatro Tor Bella Monaca uno spettacolo di Jon Fosse per la regia di Alessandro Machia e la partecipazione di Alessandra Fallucchi



Jon Fosse è considerato il più grande drammaturgo vivente e l’autore norvegese più rappresentato dopo Ibsen. Vincitore del Premio Ibsen nel 2010, e dell’Europäischer Preis für Literatur nel 2014, è stato messo in scena dai più grandi registi contemporanei come Thomas Ostermaier, Claude Régy, Luk Perceval, Patrice Chereau e tradotto in più di 40 paesi.

La sua drammaturgia è caratterizzata da una lingua di straordinario nitore e dal un lessico scarno e minimale; una scrittura ritmica basata su ripetizioni e variazioni di estrema precisione, in cui la trama è spesso quasi assente. Una “drammaturgia immateriale” come l’ha definita Franco Perrelli, che ha al centro la relazione tra i personaggi, le tensioni emotive e un linguaggio sempre teso a “dire l’indicibile”, a cercare quella ulteriorità rispetto alla parola classicamente intesa, che si trova nelle pause e nei silenzi che popolano i suoi testi.



SINOSSI

Un pontile e sullo sfondo una casa. Tutt’intorno il mare aperto. Due uomini che non si conoscono, uno più giovane e l’altro più vecchio, aspettano una donna di cui hanno lo stesso ricordo: un giorno caldo, d’estate, una donna sensuale e misteriosa in costume da bagno nero. All’improvviso la donna arriva, facendo emergere a poco a poco nei due e in maniera sempre più presente il ricordo di quel giorno d’estate e di qualcosa che è accaduto in quella casa. Chi sono quei due uomini? Chi è la donna? Quale rapporto li lega? Che traccia hanno lasciato l’uno nell’altro e dove si trovano ora? Un testo ipnotico di rara bellezza in cui emergono i temi più cari a Jon Fosse: il rapporto tra la vita e la morte, il tempo, la memoria e il desiderio.

Caldo (Varmt), del 2005, è una pièce inedita in Italia e appartiene ai testi più metafisici e poetici del grande autore norvegese (Premio Ibsen 2010, Cavaliere dell'Ordre National du Mérite 2007) in cui la drammaturgia dell’attesa e della ripetizione raggiunge le sue più alte vette e il visibile e l’invisibile arrivano quasi a toccarsi. Qui più che altrove tempo e spazio sono dissolti e tutto è affidato alla parola e soprattutto al silenzio, dalla quale la parola emerge venendo all’evidenza.

Una parola-silenzio che è la traccia di un’apertura a una ulteriorità che da sempre abita l’universo fossiano e che qui raggiunge il suo vertice: quell’indicibile che abita l’uomo e che solo Fosse riesce a esprimere in modo così bruciante e rigoroso, facendo della sua drammaturgia senza dubbio una delle proposte più radicali mai apparse sulla scena internazionale.



FATTORE K

Fattore K è una delle più importanti compagnie teatrali del panorama italiano e riconoscita dal MIBACT da più di vent’anni. È diretta da Giorgio Barberio Corsetti uno dei registi più innovativi del teatro contemporaneo conosciuto nel panorama internazionale , ed è specializzata nella produzione di spettacoli che fanno ricorso all’impiego dei nuovi linguaggi e della multimedialità.

Un’attenzione particolare è rivolta alla drammaturgia conemporanea.



CALDO

(Varmt)

di JON FOSSE

traduzione di FRANCO PERRELLI

drammaturgia e regia di Alessandro Machìa

con Giorgio Crisafi, Alessandra Fallucchi, Luca Mascolo

scene Francesco Ghisu

costumi Sara Bianchi

luci Giuseppe Filipponio

progetto video Elisa Mancini

drammaturgia sonora Umberto Fiore

assistente alla regia Giulia Dietrich

organizzazione e produzione FATTORE K



