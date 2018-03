Festa della Primavera: a rifiorire natura, arte e mestieri

Si terrà domenica 25 marzo in una delle piazze storiche di Roma, tra il Campidoglio e l’Isola Tiberina, la Festa della Primavera, un’intera giornata di festa per la cultura e l’artigianato promossa dal Punto Touring di Roma, in collaborazione con l’Associazione Sinopie.



Dalle 10 alle 19 in Piazza Margana 39-41, Spazio Sinopie e Sala Margana apriranno le porte per l’esclusiva Mostra Mercato dedicata all’Artigianato arricchita da conferenze, visite guidate, laboratori per adulti e bambini. Un’idea nuova per Roma che vedrà, quindi, l’inserimento della Mostra Mercato dell’Artigianato in uno spazio culturale dinamico e creativo che ospiterà, per il primo appuntamento, circa venti espositori, frutto di un lavoro di ricerca che ha coinvolto con entusiasmo l’Associazione Sinopie.



"Il Punto Touring di Roma -spiega Emanuela Ferraro, direttrice della libreria turistica di Piazza Ss. Apostoli- riconosce nell’artigianato una parte importante della cultura, della storia e delle tradizioni del nostro paese". Aggiunge: "Per anni è stato la spina dorsale ed economica dell’Italia; oggi purtroppo tante arti e mestieri stanno scomparendo. Nasce da qui l’idea della manifestazione che mira a salvaguardare questa nostra eccellenza da valorizzare, sostenere e tramandare".



Numerose le attività in programma: alle 10:30 aprirà le danze una conferenza musicale a cura di Stefano Mignago a seguire, alle 11:00 la guida Viviana Belcunfiné accompagnerà i partecipanti in una visita guidata alla scoperta di storia, bellezze e misteri del Ghetto. Alle 12:00 la storica dell’arte Martina Gatti terrà una conferenza su “La Primavera nell’arte”; alle 14:00 sarà la volta della fotografia con un laboratorio a cura della fotografa professionista Claudia Primangeli. Alle 15:00 il momento più atteso da adulti e bambini, che sperimenteranno il quartiere attraverso una Caccia al tesoro Cioccolatosa curata da Chiara Comella in collaborazione con Ciomod. Per gli appassionati di arte che vogliono mettersi in gioco alle 16:00 Gioia Reali terrà un Laboratorio di Affresco seguito alle 18:00 da un Laboratorio di Ceramica a cura di Francesca Liberati. Nel mezzo, alle 17:00, per gli appassionati di storia e arte, le guide Mileto Benvenuti e Cecilia Cobianchi accompagneranno nella visita guidata nei “Teatri della Roma antica”.



L’ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle conferenze è gratuita. Le attività laboratoriali hanno un costo di 10 euro per l’acquisto dei materiali che verranno poi consegnati ai partecipanti insieme al manufatto realizzato; per le visite guidate è previsto invece un contributo simbolico di 5 euro.



Sia le conferenze gratuite che le attività a pagamento sono per numero posti limitati. Necessaria prenotazione: Punto Touring Roma / Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - tel. 06 36005281 - email: libreria.ptroma@touringclub.it