Arriva a Roma l’ora dell'Happy Caviar

Da oggi il lusso, in ogni settore e a livello mondiale, sta diventando più accessibile per avvicinarsi ad un pubblico giovane e dinamico, grazie alla nuova formula "casual luxury". Anche nel food il fenomeno sta prendendo piede e ovviamente non poteva non coinvolgere il caviale: non solo sempre protagonista nelle tavole dei grandi Chef stellati, ma anche "attore" di originali aperitivi per coloro che già conoscono le magiche uova o che vi si approcciano per la prima volta.

Dopo la prima tappa a Brescia, proprio la città considerata del caviale, e quella a Milano, il progetto "Happy Caviar", ideato da Calvisius Caviar per far degustare con consuetudine questo prezioso prodotto, arriva anche nella Capitale. Venerdì 31 marzo, presso il locale "Collegio - Vini, Liquori e Cibo" in Piazza Capranica, nel cuore di Roma, si terrà il primo di una lunga serie di appuntamenti, durante i quali il caviale sarà proposto in una formula innovativa, accompagnato da due creazioni. Inaugurato di recente, "Collegio" è subito diventato un punto di riferimento del panorama gourmet e della mixology, grazie alle creazioni dello Chef Alessandro Cecere e ai miscelati ideati da Emanuele Broccatelli.

Per l'occasione il bartender proporrà un originale accostamento a due cocktail, il "Na zdorovie" con il caviale Tradition Prestige, e il "Mexico vitae" con il caviale Siberian Classic, appositamente studiati per valorizzare le peculiarità del caviale stesso. Due drink nuovi nel quale tutti gli ingredienti sono sapientemente bilanciati per esaltare le proprietà organolettiche del prodotto: Na zdorovie con vodka VKA infusa all'aneto, estratto di rapa rossa, shrub di mele e caviale Tradition Prestige; Mexico Vitae con mezcal, marsala dry vecchio Samperi, mix vermouth Vergano e caviale Siberian Classic .

I cocktail saranno serviti, rispettivamente, insieme a una latta da 10 gr. del pregiato "Caviale Calvisius Tradition Prestige" (con il Na Zdorovie), una selezione ottenuta dallo storione bianco che presenta un gusto particolarmente delicato con note burrose e aromi vicini al mondo della pasticceria, che ben si sposano con il cocktail proposto, e una latta da 10 gr. del caviale "Siberian Classic" (con il Mexican Vitae). I prossimi aperitivi si svolgeranno il 13 aprile a Brescia all'Areadocks e, a seguire, a Firenze, all'interno di rinomate location e prestigiosi hotel affacciati sull'Arno, nonché nuovamente a Milano.

Sarà una vera caccia al tesoro scoprirli e presto verranno rivelati tutti i dettagli. Diversi appuntamenti che si svolgeranno nelle principali città d'Italia con inediti aperitivi che avranno come protagonista il miglior caviale a costi anche interessanti.

Gallery