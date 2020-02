Arpège, melodie dalla Francia con Maria Setaro

Il concerto presenta una serie di brani per arpa sola di due tra i grandi compositori e arpisti del primo novecento musicale francese: Henriette Reniè e Marcel Tournier.



Entrambi allievi di Alphonse Hasselman al Conservatorio di Parigi tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento entrambi dediti allo studio della composizione ed entrambi legati da un reciproco rispetto seppur musicalmente rivali. Pagine musicali di straordinario valore.Due stili musicali a confronto che si intrecciano e si distanziano, due differenti modi di dar vita alle peculiarità dell’arpa ma pur sempre regalando





Maria Setaro, si è diplomata in arpa presso il Conservatorio Statale “ Lorenzo Perosi” di Campobasso con la prof.ssa Canepa e successivamente si è perfezionata a Firenze sotto la guida della prof.ssa Judith Liber. Nei successivi anni si è dedicata all’attività di musicoterapia ed all’insegnamento in ambito scolastico ed in particolare alla didattica speciale, è attualmente insegnante di sostegno presso la scuola secondaria superiore di Sabaudia. Segue il corso di Biennio in discipline musicali con la Prof.ssa Lucia Bova presso il Conservatorio di Latina e la ripresa dell’attività concertistica la vede impegnata sia da solista che in diverse formazioni cameristiche in particolar modo collabora con l’ensemble di arpe “le arpe di Orfeo"



Altre info su: https://www.facebook.com/events/178015429941632/



Prenotazione gradita al 3928181006

Ingresso riservato ai soci con contributo € 10,00

ragazzi fino ai 13 anni ingresso libero

A metà concerto a tutti i presenti verrà servito té e pasticcini

solo € 15,00 tessera per i nuovi richiedenti