"Around Gershwin": i maestri del jazz italiano all'Auditorium

Nuovo appuntamento con Recording Studio, la rassegna che permette di assistere alle registrazioni live dei nuovi dischi della Parco della Musica Records.

Questa volta saliranno insieme sul palco del Teatro Studio tre maestri del jazz italiano per dare vita a un trio di recente formazione. Il loro repertorio si basa su alcuni celebri standard di George Gershwin (come But not for me, How long has this been going on, It's wonderful) e su alcune composizioni originali di Giovanni Tommaso. Gli arrangiamenti degli standard sono volutamente nello stile contemporaneo degli altri brani originali per dare omogeneità a tutto il lavoro. I titoli di alcuni brani originali lasciano intendere il chiaro riferimento al patrimonio di Gershwin, come "Un italiano a Parigi" e "Wintertime". La musica si basa su strutture articolate, sia armonicamente che ritmicamente, ma il grande interplay dei musicisti e le parti improvvisate rappresentano bene una loro ideale sintesi del percorso artistico che non vuole prescindere da quello che si definisce "il linguaggio del jazz".

Giovanni Tommaso contrabbasso

Rita Marcotulli pianoforte

Alessandro Paternesi batteria