Atmosfere parigine all'Ex Dogana: c'è Arnaud Rebotini

Il faro della french touch 2.0 Arnaud Rebotini sarà per la prima volta all'Ex Dogana di Roma sabato 25 marzo per un'inedita esclusiva romana del suo live analogico. Una notte di dance music organizzata con Amigdala per ballare musica francese con un'icona della musica elettronica d'avanguardia. Musicista, dj, cantante e compositore di musica elettronica, ma anche produttore rinomato e co-autore di innumerevoli progetti, Rebotini ha mixato artisti del calibro di The Rapture David Guetta, Tiefschwarz, Noir Desir, Rammstein e non ultimi i Depeche Mode.

La serata del compositore francese, insieme a Luciano Lamanna, Phonola , Lady Maru (ingresso: 10 euro - free entry fino alle 23.30) sarà preceduta da due proiezioni interessanti: Alle 21,30 dalla proiezione del film "Daft Punk Unchained", il primo documentario interamente dedicato al gruppo che ha regalato hit da record e brani storici, un fenomeno, non solo musicale, capace di attraversare i decenni e far ballare tre diverse generazioni.

E in contemporanea una bella storia per le vie di Parigi con il film Théo & Hugo in collaborazione con l'Hacker Porn Film Festival - HPFF. "Presentato nella sezione Panorama alla Berlinale 2016 e vincitore del Teddy Award, Théo e Hugo dans le même bateau dei registi Olivier Ducastel e Jacques Martineau traccia con precisione e trasporto assoluti il percorso di una passione che muta in sentimento, all’interno di una notte parigina di amore e paura. Sessualmente esplicito e per questo destinato a restare prodotto sotterraneo, di nicchia, il film dei registi francesi è un elogio scanzonato e impavido all’attrazione e all’amore. A quei momenti che all’interno di spazi e tempi definiti assumono il profilo dell’infinito.