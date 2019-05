“Armonie della Natura” – Il Piano e la Voce

In principio fu il Belcanto, espressione immediata dell’animo umano e della natura; dei suoi sentimenti, dall’amore tragico di Romeo e Giulietta, allo struggimento della Lauretta pucciniana, fino alla più rassicurante speranza di fronte alla luna argentata di Bellini, la stessa luna che molti anni dopo ispirerà le magiche e misteriose atmosfere di Debussy.



E’ invece il lirismo del canto a dare forma allo stupore gioioso del giovane “pellegrino” Liszt a contatto con i “giochi della giovane Natura”, e a quello del Liszt maturo la cui intima preghiera dell’Ave Maria si fonde con il maestoso fragore delle campane in una perfetta unione tra il sentire dentro di sé e l’ascoltare intorno a sé.



Un recital di voce e pianoforte in cui le arie dei celebri compositori del belcanto italiano ispirate all’amore nelle sue sfumature e alla natura si avvicendano, vicine nei temi alle melodie del tardo romanticismo tedesco, alla canzone tradizionale giapponese e ai brani per pianoforte solo. Un gioco di affinità tra atmosfere evocate o corrispondenze della melodia o il loro lirismo romantico.



Pianoforte: Giovanna Karen Vagata

Voce: Naho Yokoyama



PROGRAMMA



R.Strauss 8 Gedichte aus “Letzte Blätter”, Op. 10, Nr. 1 Zueignung, Nr. 8 Allerseelen

F.Liszt Années de Pèlerinage I, Nr. 4 Au bord d’un source

V.Bellini Tre Ariette: Il fervido desio, Dolente immagine di Fille mia, Vaga luna che inargenti,

C.Debussy Les Préludes II, Nr. 7 La terrasse des audiences du clair de lune

V.Bellini I Capuleti e i Montecchi, Atto I Nr.4 Scena e Cavatina di Giulietta

F.Liszt Ave Maria “Le Campane di Roma”

G.Puccini Gianni Schicchi, O mio babbino caro

Canzone tradizionale giapponese Sakura-Sakura

Kozaburo Y.Hirai Sakura-Sakura (A Fantasy for Piano)